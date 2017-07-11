إخلاء قسم شرطة في نيالا بضغوط من (الدعم السريع)

الخرطوم 11 يوليو 2017 ـ أخلت الشرطة بولاية جنوب دارفور، أحد أكبر اقسامها بمدينة نيالا تحت ضغوط من قوات الدعم السريع بحجة أن الأرض تقع ضمن أراضٍ اشتراها قائد القوات المثيرة للجدل.

حمدان دلقو الشهير بـ(حميدتي) أحد أبرز قادة (الدعم السريع) ..صورة ارشيفية من (smc)

وانتقلت قوات "شرطة الصناعات" ثاني أكبر قسم بمحلية نيالا شمال الواقع بحي (المصانع)، الي رئاسة شرطة نيالا شمال بحي "الخرطوم باليل" بناءا على توجيهات مدير شرطة الولاية، ومنعا لوقوع احتكاك بين قواته ومنسوبي "الدعم السريع".

وطبقا لمصادر موثوقة تحدثت لـ (سودان تربيون) من نيالا، الثلاثاء، فإن عملية الإخلاء تمت يوم الإثنين بعد أن أمهلت قوات الدعم السريع، الشرطة 48 ساعة لمغادرة المبنى الذي يقع داخل أرض اشتراها القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وبحسب المصادر فإن الشرطة نقلت جميع المحبوسين الى قسم شرطة نيالا شمال، كما تم نقل كل قطع الأثاث الى رئاسة الشرطة.

وأضافت "صدرت توجيهات من رئاسة شرطة الولاية بالإخلاء الفوري برغم أن قسم شرطة الصناعات من أهم المواقع الشرطية بالمنطقة التي تتميز بالثقل السكاني علاوة على قربها من معظم المصانع الحيوية".

وأكدت المصادر أن أربع سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة تابعة لقوات الدعم السريع تحرس مباني قسم الشرطة بعد إخلائه.