إخلاء وتفتيش طائرة تركية هبطت اضطراريا بمطار الخرطوم بعد بلاغ بقنبلة

الخرطوم 30 نوفمبر 2017 ـ تمكنت سلطات الطيران المدني السودانية من إخلاء طائرة تركية بسلام هبطت اضطراريا في مطار الخرطوم، صباح الخميس، بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة التي كانت متوجهة من نيروبي إلى القاهرة.

طائرة الخطوط التركية تم عزلها بعيدا في مطار الخرطوم

وأبلغ المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم "سودان تربيون" أن مركز الملاحة الجوية بمطار الخرطوم تلقى بلاغا من قائد الطائرة عند الساعة 7:30 صباحا بتوقيت السودان يفيد بوجود قنبلة على الطائرة التي تقل 107 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقال "قائد الطائرة أبلغ مركز الملاحة بأن الطائرة اختارت مطار الخرطوم بوصفه الأقرب لتهبط عليه اضطراريا طبقا للوائح الدولية لأنها كانت تحلق في الأجواء السودانية تلك الأثناء".

وأكد عبد الرحيم أن مركز الملاحة أرشد الطائرة إلى المنطقة المعزولة في مطار الخرطوم المسماة بـ "05"، حيث هبطت بسلام وتم إخلاء الركاب في الزمن القياسي المطلوب وفق إجراءات الطوارئ، وتم تفتيش الأمتعة ولم يسفر حتى الآن عن وجود قنبلة أو متفجرات.

وكشف المتحدث باسم سلطة الطيران المدني أن راكبا بريطانيا على متن الطائرة "بوينج 738" الرحلة "608" تلقى رسالة على حاسوبه المحمول تفيد بوجود قنبلة في الطائرة، وعلى الفور أبلغ الطاقم ومن ثم تلقى مركز الملاحة الجوية البلاغ عبر قائد الطائرة.

وتابع "يجري الآن التحقيق مع الراكب البريطاني بحضور مندوب من السفارة البريطانية ومع قائد الطائرة".

ولاحقا وجد التحقيق الالكترونى ان مصدر الرسالة من داخل الطائرة لذلك اخضع جميع الركاب للتدقيق فى الاجهزة التى بحوزتهم.

ونفى عبد الرحيم إغلاق مطار الخرطوم الدولي أثناء التعامل مع حالة الطائرة التركية.

وأوضح أن المراقب الجوي ومركز الملاحة تعاملا مع الأزمة وفق الإجراءات المطلوبة في مثل هذه الحالات، حيث تم إبعاد الطائرة وعزلها إلى مسار بعيد عن الطائرات الرابضة في المطار وتقليص مساحة الحوار مع طاقم الطائرة إلى أدنى حد، كما تم استدعاء خبراء المتفجرات وتطويق الطائرة لدى هبوطها في زمن قياسي.

وطبقا لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاوا" ووكالة سلامة الطيران الأوروبية "اياتا" يعد مركز الملاحة الجوية في مطار الخرطوم ضمن أفضل ثلاثة مراكز الملاحة في أفريقيا.