 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 4 تموز (يوليو) 2017

إدانة واسعة لقرار مسؤول بإبعاد لاجئين من عاصمة شرق دارفور

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 4 يوليو 2017- شجب حزب المؤتمر السوداني المعارض، قرار معتمد "الضعين" عاصمة ولاية شرق دارفور، القاضي بطرد مواطني جنوب السودان من المدينة وحصرهم في معسكر للاجئين جنوبي المدينة، في أعقاب تفشي الإسهالات المائية.

JPEG - 28.6 كيلوبايت
لاجئون جنوبيون يستعدون لعبور الحدود باتجاه السودان

وأصدر المعتمد المكلف لمحلية الضعين محمد أحمد أحمد ابوكلام، الأحد، قراراً يحمل الرقم 9 للعام 2017، قضى بمنع تواجد اللاجئين الجنوبيين بمدينة الضعين، وبدأ تفيذ القرار بعد 72 ساعة من صدوره.

واستنكر ناشطون القرار، مؤكدين أن المعتمد اردف قراره بتهديدات بفرض غرامات مالية قدرها 10 ألآف جنيه على كل سائق عربة او مالك ينقل شخصاً من معسكر اللاجئين الجنوبيين الواقع جنوب المنطقة، كما توعد بتغريم كل من يأوي شخصاً من اللاجئين الجنوبيين بمنزله بذات المبلغ.

ووصف حزب المؤتمر السوداني في بيان تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء، القرار بأنه "هجمة عنصرية" على أبناء جنوب السودان، منوهاً إلى تزامنه مع هجوم قوات من الشرطة على مزارع يقطنها بعض العمال الجنوبيين في ضاحية "الجريف الشيطة" بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح أن مداهمة السلطات لمزارع الجنوبيين بالخرطوم جاءت في اعقاب إصابة بعضهم بوباء الكوليرا الذي تفشى وسط الآلاف من السودانيين.

وأضاف "لم تزرهم السلطات حاملة الدواء، بل داهمتهم لتلقي القبض على بعض منهم دون أن يتمكن أحد من معرفة مكان وظروف إعتقالهم حتى الآن".

وتابع البيان "إننا إذ ندين هذه السياسات العنصرية ضد أبناء وبنات جنوب السودان ممن ابتغوا الملجأ والمأوى في بلادنا، فإننا نهيب بكافة قطاعات الشعب السوداني وبقواه السياسية ومجتمعه المدني للتصدي لقوى الإقصاء والهيمنة الثقافية، ولحماية أبناء وبنات الجنوب الذين لا يجب أن تحرمهم تقسيمات الحدود من الصلة ببلاد جمعتهم بها الجغرافيا والتاريخ".

وذكر الحزب المعارض أن هذه الحوادث لا تعد استثناءاً في تاريخ طويل من العنصرية الممنهجة التي ظلت الدولة السودانية تمارسها ضد أبناء وبنات الهامش السوداني.

وأكد أن مشروع الهيمنة والإستبداد دفع السودان إلى أتون حروب إبادة جماعية إستهدفت الإنسان على أساس العرق والدين والقبيلة، قسمت البلاد ومنذرة بمزيد من التشظي والإنقسامات.

وأضاف "ندعو دعم مجهودات الهيئة الشعبية لإغاثة أبناء جنوب السودان التي بادرت بها قوى الإجماع الوطني وانتظمت فيها مجموعات مختلفة من الشعب السوداني".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

علي عثمان وحديقة الحيوان 2017-07-02 19:51:25 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) تابعت بعناية خلال ايام العيد حلقة تلفزيونية تضمنت حوارا مطولا أجراه الاعلامي القيادي الاستاذ الطاهر حسن التوم وبثته قناة (سودانية 24) مع حبيبنا الشيخ على عثمان محمد طه (...)

الانقلاب في الحركة الشعبية: تقرير المصير - فزاعة قميص عثمان 2017-07-02 00:01:14 أحمد ضحية "لقد تعلمنا التحليق في الجو كالطيور، والغوص في البحر كالأسماك، لكننا لم نتعلم أبسط الفنون: ألا وهو (فن العيش معا) كإخوة و كأخوات" مارتن لوثر كينج ما دعاني للكتابة بهذه (الشفافية): نقدا لأنفسنا ابتداء، لدرجة (...)

العمارة والجزالة في تكريم منصور 2017-06-29 19:59:32 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com في مناسبة مرور عام على تكريم الدكتور منصور خالد، والحلقات التي تبثها قناة الجزيرة هذه الايام حول تاريخه السياسي، نعيد نشرهذا المقال: **** (1) تحت شعار عامر بالوضاءة، (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.