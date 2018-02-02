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إذاعة سودانية تبث مسلسلا يستهدف حلايب المحتلة من مصر

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الخرطوم 2 فبراير 2018 ـ أعلنت إذاعة "بلادي" السودانية بث مسلسل إذاعي يستهدف مثلث حلايب الحدودي الذي تسيطر عليه مصر، خلال أيام، وأكد مؤلف العمل الدرامي أن تقنيات الإذاعة ذات الصبغة الحكومية ستمكن قاطني المنطقة من متابعة العمل.

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نجوم الدراما بالسودان أبطالا في مسلسل (رمال وأصداف) حول حلايب

وفرضت مصر منذ العام 1995 سيطرتها على المثلث الحدودي في أقصى شمال شرق السودان على ساحل البحر الأحمر، وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة، وأخيرا سمت الخرطوم الوجود المصري هناك بـ "سلطات الإحتلال".

وقال كاتب السيناريو معاوية السقا لـ "سودان تربيون" إن مسلسل "رمال وأصداف" سيبث باللغة العربية العامية لسكان شرق السودان "البجا".

وأكد السقا أن تسجيل المسلسل بدأ الخميس على أن يتم البث منتصف فبراير الحالي.

وأشار إلى مشاركة كوكبة من نجوم الدراما السودانية في العمل الدرامي الذي وصفه بـ "الإنتاج الإذاعي الضخم"، من بينهم الهادي الصديق، طارق علي، عبد الرحمن الشبلي، حياة طلسم، محمد عبد الرحيم قرني وأديب أحمد، إلى جانب المخرج أبوبكر الهادي، الحائز على عدة جوائز على مستوى الوطن العربي.

وأبدى السقا ثقته في تمكن أهالي مثلث حلايب من الاستماع إلى حلقات المسلسل الـ 30، لجهة أن إذاعة "بلادي" منتشرة في السودان عبر 50 موجة "إف إم" تغطي كل أنحاء البلاد بما فيها مثلث حلايب، إلى جانب انتشارها في المنطقة العربية عبر الأقمار الصناعية والانترنت.

من جانبه أعلن مدير إذاعة "بلادي" عبد الرحمن إبراهيم في تصريح صحفي أن مسلسل "رمال وأصداف" سيبث بعد أقل من شهر.

وأوضح أن أحداث المسلسل تدور داخل حلايب بتناول البعد الإنساني والاجتماعي للمنطقة، قائلا إن "الأرضية الدرامية تؤكد سودانية حلايب.. الأسماء، التقاليد، الطبيعة والموروثات".

واعتبر ذلك "استخداما للقوة الناعمة لتأكيد ما هو مؤكد أن حلايب السودانية عبر المكون البشري على الأرض وتفاصيل حياته اليومية التي هي سودانية بامتياز".

وتابع "الوجود المصري في حلايب يشعر بغربة لأنه لا ينتمي إليها.. هذه مساهمة من إذاعة بلادي في الحفاظ على أراضي السودان".

وتمتلك الحكومة السودانية أسهما في إذاعة "بلادي" التي بدأت بثها قبل أشهر.



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