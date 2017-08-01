إذاعة سودانية تنتج مسلسلا حول حلايب المتنازع عليها مع مصر

الخرطوم 1 أغسطس 2017 ـ تخطط إذاعة ذات صبغة حكومية في السودان لإنتاج مسلسل تدور أحداثه حول مثلث حلايب الحدودي الذي يشهد نزاعا بين السودان ومصر منذ أن فرضت الأخيرة سيطرتها عليه في العام 1995.

حلايب والحدود السودانية المصرية

ووقعت إذاعة "بلادي" التي تملك الحكومة جزءً من أسهمها اتفاقا مع الكاتب الصحفي والسينارست معاوية السقا لكتابة سيناريو مسلسل تدور أحداثه في منطقة حلايب وشلاتين.

وشرع السقا في كتابة مسلسل يحمل عنوان "رمال وأصداف" ويتألف من 30 حلقة تتناول المكون الثقافي والاجتماعي والإنساني الذي يتميز به إنسان المنطقة التي انصهرت فيها الكثير من القبائل السودانية.

ويضم المثلث الحدودي حلايب وأبو رماد وشلاتين، ويقع في أقصى المنطقة الشمالية الشرقية للسودان على ساحل البحر الأحمر وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة، وأخيرا سمت الخرطوم وجود مصر في المنطقة بـ "سلطات الإحتلال المصري".

وبحسب كاتب المسلسل معاوية السقا لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء، فإن السيناريو تدور عبره قصة انسانية واجتماعية تعكس الحراك الثقافي والاجتماعي لإنسان حلايب كأول مؤلف درامي يسلط الضوء على مجتمع حلايب وشلاتين.

وطبقا للقائمين على إذاعة "بلادي" فإن المسلسل يعد الأضخم من نوعه في تاريخ الدراما الإذاعية سيبث عبر أثير الإذاعة المنتشرة على موجات "إف إم" وتغطي كل ولايات السودان بما فيها مثلث حلايب الحدودي.

وينتظر أن يتم تسجيل المسلسل في الأسابيع القادمة بمشاركة نخبة من نجوم الدراما الإذاعية في مقدمتهم النجم الهادي الصديق وطارق علي وغدير ميرغني.

وقال معاوية السقا إن هذا العمل يمثل أهم تجاربه مجال التأليف الدرامي وعده "عملا قوميا يعبر بصدق عن مجتمع له خصوصيته وتميزه الثقافي والاجتماعي".

وأبدى مدير الشؤون الهندسية نائب المدير العام لإذاعة بلادي مهدي فضل المولى، ارتياحه للعمل الدرامي الذي توقع أن يكون له ما بعده نظرا لأهمية الدراما في التعبير عن المجتمع.

وجرت مراسم التوقيع على إنتاج مسلسل "رمال وأصداف" الإذاعي بحضور مدير البرامج في الإذاعة مصعب المأمون مدير الأخبار محمد المصطفى. ويتوقع بث المسلسل فور اكتمال تسجيل حلقاته.