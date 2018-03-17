إذاعة سودانية تنشر محطات على تخوم حلايب للبث داخل المثلث المحتل

الخرطوم 17 مارس 2018 ـ أعلنت إذاعة "بلادي" السودانية اكتمال نشر محطات تقوية على تخوم مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر، لوصول البث داخل المثلث الحدودي الذي تسيطر عليه القاهرة في اطار ما اسمته "القوة الناعمة".

سيارات تحمل محطة تقوية إذاعية قرب حلايب

وقال عبد الرحمن إبراهيم مدير الإذاعة الحديثة التي تملك الحكومة السودانية جزءً من أسهمها، إن "بلادي" ستبث مسلسل "رمال وأصداف" الذي يرصد ويوثق للحياة في حلايب وشرق السودان. وينتظر بث المسلسل في أبريل القادم.

وأكد إبراهيم في مقابلة بثها تلفزيون الشروق أن الخطوة يمكن اعتبارها "قوة ناعمة" ضمن جهود السودان لإثبات حقه في مثلث حلايب المحتل.

وأبدى ثقته في عدم تعرض بث الإذاعة داخل حلايب للتشويش بعد اكتمال تركيب محطات التقوية في "هيا" و"طوكر" و"محمد قول" و"أوسيف" بالقرب من مثلث حلايب. وزاد "هندسيا نحن جاهزون لأي تشويش، لكن واثقون أنه لن يحدث".

ويتنازع السودان ومصر المثلث الحدودي ـ 22 ألف كلم مربع ـ الذي يضم حلايب وأبو رماد وشلاتين، أقصى شمال شرق السودان على ساحل البحر الأحمر. وتسكن المنطقة قبائل البجا السودانية المعروفة.

وتوقع مؤلف العمل الدرامي السيناريست معاوية السقا أن يكون لمسلسل "رمال وأصداف" ما بعده لأنه سيحدث ردود فعل كبيرة وقوية ـ بحسب قوله ـ.

وبحسب السقا فإن قصة المسلسل تدور حول أستاذ تاريخ تعود جذوره إلى حلايب، يعود إليها لتأليف كتاب عن تقاليد وإرث المنطقة، لكنه يتفاجأ بأن صراعا محتدما بين عمه العمدة وأحد أعمامه الذي يعمل عميلا لدى المحتل.

وأضاف السقا أن ابن المنطقة العائد يترك مهمته ويبدأ في مهمة جديدة تتصل بتقوية اللحمة بين أهل حلايب لمقاومة المحتل، وهو ما يتسبب في مقتل العمدة وقيام ثورة ضد المحتلين.