إذاعة محلية: جلسة في قصر الرئاسة بجوبا تناقش ترشيحات لخلافة سلفا كير

الخرطوم 22 أبريل 2017 ـ ذكرت إذاعة ولائية في دولة جنوب السودان أن اجتماعا في القصر الرئاسي في جوبا ناقش بطلب من رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، ترشيح 4 قيادات لخلافة الرئيس.

بول ملونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي

ونقل راديو "نم لاو" ـ تعني الحرية باللهجات المحلية ـ التابع لولاية شمال بحر الغزال أن سلفا كير طلب خلال جلسة مغلقة بالقصر الجمهوري ترشيح خليفة له حال تنازله عن السلطة.

وتعيش الدولة الوليدة التي استقلت عن السودان في العام 2011، حربا أهلية منذ ديسمبر 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير نائبه رياك مشار والذي قاد تمردا ضد حكومة جوبا.

وبحسب إذاعة "نم لاو" فإن التشريحات انحصرت في أربع قيادات: نيال دينق نيال، كاستيلو قرنق، أويت أكوت ومجاك أقوت.

وأفاد خبر الإذاعة أن رئيس هيئة الأركان الجيش الشعبي الفريق بول ملونق أوان رشح كاستيلو قرنق القيادي الجنوبي المقيم في ألمانيا، قائلا "إن كاستيلو شخصية وطنية مقبولة لدى الكل وتحديدا وسط المجتمع الدولي".

وأشار ملونق ـ بحسب الإذاعة ـ إلى أن كاستيلو يتمتع بعلاقات جيدة مع الاطراف السودانية، فضلا عن علاقاته مع أطراف الصراع في جنوب السودان، وزاد "نؤمن بالدور الذي يمكن أن يلعبه كاستيلو في حال تنازل الرئيس سلفا كير من السلطة".