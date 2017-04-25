إذاعة (نم لاو) تنفي إيراد خبر بشأن خلافة سلفا كير

الخرطوم 25 أبريل 2017 ـ صرح مدير شبكة محطات إذاعية في جنوب السودان كريس مارول، إن إذاعة "نم لاو" بشمال بحر الغزال لم تورد خبرا بشأن اجتماع في القصر الرئاسي بجوبا ناقش ترشيح قيادات لخلافة الرئيس سلفا كير ميارديت.

بول ملونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي

وأوضح مارول في تصريح لسودان تربيون إن الإذاعة لم تغط أي خبر من هذا القبيل ولم تنقل تعليقا لرئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لجنوب السودان بول مالونق أو أي قضايا سياسية داخلية للحركة الشعبية لتحرير السودان تتعلق بمن يخلف سلفا كير.

ونقلت "سودان تربيون" في 22 أبريل الحالي إن راديو "نم لاو" بث خبرا بشأن اجتماع في جوبا بحث بطلب من الرئيس مناقشة ترشيحات بمن يخلف الرئيس سلفا كير.

وأفاد الخبر أن مالونق رشح كاستيلو قرنق القيادي الجنوبي المقيم في ألمانيا وهو مستشار سابق للرئيس سلفا كير.

وتعيش الدولة الوليدة التي استقلت عن السودان في العام 2011، حربا أهلية منذ ديسمبر 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار بعد اتهامه بتدبير انقلاب ضده.