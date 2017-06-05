إرتفاع الإصابة بالإسهالات المائية في السودان ومطالبات بإعفاء مسؤولين

الخرطوم 5 يونيو2017- كشف وزير الصحة السوداني، عن إرتفاع حالات الإصابة بالإسهال المائي الذي يضرب مناطق واسعة بالسودان، فى وقت دعا نواب بمجلس الولايات لإعفاء والى النيل الأبيض من منصبه لفشله فى السيطرة على الوباء.

وزير الصحة بحر إدريس أبو قردة في مؤتمر صحفي ـ الخرطوم 25 نوفمبر 2016

وقال وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة، فى تقرير أمام مجلس الولايات الإثنين إن "حالات الاصابة بالاسهالات المائية التي ضربت ولاية النيل الابيض، بلغت حتى أمس الاول 5.244 حالة بينها 76 حالة وفاة"، وعزا انتشار المرض لتلوث المياه، مشيرا الى ان" الانسان والحيوان يشربان من مصدر واحد مما ساهم في زيادة نسبة الاصابة ".

وكشفت وزارة الصحة الاتحادية، في وقت سابق، عن انهيار مريع في منظومات إصحاح البيئة ومعالجة مياه الشرب في ولايات البلاد تسبب في تفشي وباء الإسهالات المائية الذي تجري جهود لمكافحته الآن في عدة مناطق بما فيها الخرطوم.

وأفاد أبو قردة أن وزارته " تدخلت في الوقت المناسب لأن التنصل عن المسؤولية غير وارد كما يدعي البعض"، مؤكدا وجود مخزون من الدواء يكفي لـ 8 أشهر، وطالب بإخذ المعلومات عن المرض "من مصادرها وليس من الواتساب"، لافتاً إلى ان المشكلة ستظل تتكرر مالم تحل مشكلة المياه والبئية.

وقدم وفد من مجلس الولايات تقريرا الإثنين، عن زيارته لولاية النيل الابيض للوقوف على المرض.

وطالب نواب بإقالة وزير الصحة الاتحادي ووالي النيل الابيض، حيث انتشر المرض في تلك الولاية الواقعة جنوب الخرطوم,

وقال النائب تاج الدين بانقا خال المداولات،إن المستشفيات غير مهيأة للعزل الصحي، وأن المرضي وذويهم موجودون في مكان واحد، موجها انتقادات لوزارات الصحة والبئية والكهرباء وقال إن حياة الانسان ليس من أولوياتها، مؤكدا أن معالجة الإسهالات أكبر من طاقة حكومة النيل الابيض .

وفى السياق أعلن والي النيل الأبيض عبدالحميد موسى كاشا، انحسار الوباء،بالولاية بصورة كبيرة،وكشف عن تلقيه توجيهات من الرئيس السوداني عمر البشير بالاهتمام بقضايا المياه والصحة وإيلائها الاهتمام الأكبر بإكمال محطات المياه النقية.

وقدم والي النيل الأبيض، الإثنين، تقريراً للرئيس حول الأوضاع الصحية والتنموية والسياسية والاقتصاية بالولاية.