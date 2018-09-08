إرجاء زيارة رئيس البرلمان السوداني للمملكة العربية السعودية

الخرطوم 8 سبتمبر 2018- قرر رئيس البرلمان السوداني، السبت تأجيل زيارة كانت معتزمة الأحد الى المملكة العربية السعودية في أعقاب الإعلان عن تعرض رئيس مجلس الشورى السعودي لوعكة صحية طارئة.
- رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر (سونا)
وبعث رئيس الهيئة التشريعية في السودان إبراهيم أحمد عمر برسالة الى رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد إبراهيم الشيخ متمنيا له الشفاء بعد أنباء أفادت بدخوله مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية الرياض وإجراء عملية جراحية عاجلة.
وتم الإعلان يوم الخميس عن اعتزام رئيس البرلمان السوداني التوجه الى الرياض الاحد، بعد عقد من الزمان، حيث كانت آخر زيارة رسمية له، الى السعودية في مايو من عام 2005.
وأكد مستشار رئيس المجلس، المتحدث باسمه عبد الماجد هارون تأجيل الزيارة الى وقت لاحق.
ونوه هارون الى أهمية الزيارة لما تحمله من محاور استكمال التشاور والحوار حول القضايا المشتركة بين الهيئة التشريعية ومجلس الشورى السعودي دعما لقضايا الأمتين العربية والإسلامية، بجانب إجراء مباحثات بين رئيس الهيئة التشريعية القومية ورئيس مجلس الشورى السعودي.
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