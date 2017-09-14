إرجاع 170 من السودانيين المهاجرين عبر ليبيا

الخرطوم 14 سبتمبر 2017- أعادت السلطات الليبية الى السودان، طواعية ،الخميس أول مجموعة مهاجرين غير شرعيين سودانيين وعددهم نحو 170.

صورة بالهاتف للمهاجرين بعد إنزالهم على شواطئ الزاوية الليبية أول أيام عبد الفطر ـ 6 يوليو 2016 (سودان تربيون)

وقال حسني أبو عيانة مسؤول الإعلام بأحد مراكز الإيواء لتلفزيون (رويترز) ان 170 مهاجرا غير شرعي من الجنسية السودانية ، تمت اعادتهم طوعا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأضاف " هذه أول رحلة للمهاجرين غير الشرعيين السودانيين. تم نقلهم لمطار معيتيقة، في طائرة خاصة وفرتها المنظمة... وسيتم نقلهم لبلادهم ".

وينقل خفر السواحل الليبي من يتم إنقاذهم من الغرق أو اعتراضهم في عرض البحر المتوسط إلى مراكز إيواء في أنحاء ليبيا.

لكن كثيرا من تلك المراكز صار مكتظا بالمهاجرين ولم تعد به أماكن شاغرة لاستقبال المزيد وخصوصا خلال شهور الصيف.

لكن المنظمة الدولية للهجرة توفر خيارا للعودة الطوعية، لمن يرغب من هؤلاء المهاجرين، إلى أوطانهم وتُسّير رحلتين أسبوعيا عبر طائرات خاصة إلى مقاصد مختلفة في أفريقيا بعد إصدار وثائق السفر اللازمة لهم.

وقال أحد المهاجرين ويدعى نور الدين محمد "اليوم نشعر بسعادة كبيرة لأننا سنعود للوطن بعد فترة قضيناها هنا. وكنا في البحر وجئنا مركز الإيواء هنا منذ 40 يوم".

ويجري منظمو برنامج العودة الطوعية اتصالات تستمر لأسابيع مع سفارات الدول التي يوجد مهاجرون من مواطنيها في ليبيا، ومعظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء وغرب أفريقيا، من أجل تيسير عودتهم.

وعاد مئات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم في إطار هذا البرنامج