إسرائيل تمهل 7500 سوداني شهراً لمغادرة أراضيها

الخرطوم 28 ديسمبر 2017 ـ أمهلت إسرائيل 7500 طالب لجوء سوداني، من ضمن طالبي لجوء أفارقة آخرين، شهرا لمغادرة أراضيها أو السجن لأجل غير مسمى.

سودانيون في بلدة الطيبة الفلسطنية المحتلة .. ضعف الأجور وعدم توفر فرص العمل يدفع بآلاف الشباب المحبطين للهجرة إلى اسرائيل صورة من موقع "طيبة نت"

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن وزارة الداخلية بدأت الشهر الجاري عمليات ترحيل طالبي اللجوء.

وقالت الصحيفة، في عددها الصادر الخميس، إن أخطار طالبي اللجو من الأفارقة جاء بناءً على أوامر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية أريه درعي ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.

وأضافت "تم تأجيل تصويت مجلس الوزراء على حملة الترحيل بسبب نزاع حول الميزانية بين وزارة المالية ووزارة الأمن الداخلي".

ولفتت إلى وجود 27 ألف طالب لجوء من أريتريا و7500 من السودان و2500 من دول أفريقية مختلفة، فضلا عن 5 آلاف طفل ولدوا في إسرائيل لآباء من طالبي اللجوء.

وقالت "هآرتس" إن وزارة الداخلية الإسرائيلية تقدر أن القيمة الإجمالية لعملية الترحيل ستصل إلى 86 مليون دولار سنويا، وتشمل رواتب موظفي وزارة الداخلية وطائرات الترحيل والأموال التي سيتم منحها للمغادرين إذ يحصل كل طالب لجوء يغادر على 3500 دولار.

وقال رئيس الوزراء نتنياهو في اجتماع للحكومة الإسرائيلية نهاية الشهر الماضي"سياستنا حيال المتسللين تتكون من ثلاث مراحل، الأولى "صد هذه الظاهرة، أقمنا جدارا على الحدود مع مصر وشرّعنا قوانين صدت سويا سيل المتسللين، وعددهم اليوم صفر".

وأضاف "المرحلة الثانية هي إخراجهم من البلاد.. أخرجنا نحو 20 ألف متسلل بوسائل مختلفة، والمرحلة الثالثة هي إخراج المتسللين بوتيرة أعلى ويتم القيام بذلك بفضل اتفاقية دولية أبرمتها تمكن من إخراج الـ 40 ألف متسلل الذين بقوا بدون موافقتهم على ذلك".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في المرحلة الأولى، ستعفى بعض المجموعات من الترحيل الأطفال والبالغون فوق سن الستين، والأبوين لأطفال القصر الذين يعتمدون عليهم للحصول على الدعم، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو عقلية خطيرة، وضحايا الاتجار بالبشر والرق.

كما سيعفى الأفراد في هذه المجموعات من إرسالهم إلى مركز احتجاز هولوت (مركز خاص لاحتجاز المتسللين الأفارقة) في النقب.

وأضافت الصحيفة "أما الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على مكانة لاجئ ولكن لم يتلقوا ردا فسيسمح لهم بالبقاء في الوقت الحالي".

وتابعت "سيتلقى آلاف المهاجرين الأفارقة الآخرين الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني والذين احتجزوا في الماضي أو الذين يستوفون معايير الاحتجاز إخطارا بأن عليهم مغادرة إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر في المرة القادمة التي يذهبون فيها إلى مكاتب وزارة الداخلية لتجديد تصاريح إقامتهم أو مواجهة السجن لأجل غير مسمى".

ولفتت الصحيفة إلى أن من المقرر أن يتم إغلاق معسكر الاحتجاز الخاص بالأفارقة، "هولوت"، في غضون أقل من ثلاثة أشهر.