(إسناد الحوار) ينتقد إنفراد البشير بتشكيل المفوضيات ومجلس السلام

الخرطوم 25 أغسطس 2017 ـ عاب تيار إسناد الحوار المشارك في الحوار الوطني بالسودان باستبعاد الوزراء من اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار وعاب عليها تفويض رئيس الجمهورية بتشكيل المفوضيات والمجلس الأعلى للسلام.

البشير أمام حشد جماهيري بالساحة الخضراء في الخرطوم احتفالا بنهاية الحوار الوطني ـ الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 (صورة من شبكة الشروق)

واختتم الحوار الوطني أعماله في أكتوبر 2016 بتوقيع المشاركين على "الوثيقة الوطنية" من دون أن تشارك قوى معارضة وحركات مسلحة رئيسية في المبادرة التي أطلقها الرئيس عمر البشير.

وأكد رئيس إسناد الحوار عمار السجاد في بيان تلقته "سودان تربيون"، الجمعة، أنهم تفاجأوا بانعقاد اجتماع اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار برئاسة البشير وأقراره تفويض الرئيس بتشكيل وتكوين المفوضيات والمجلس الأعلى للسلام.

وقال "بذا تكون اللجنة طلقت رصاصة الرحمة على نفسها وعلى مشروع الحوار الوطني الذي يقوم في أساسه على مبدأي المحاصصة السياسية والوزن الصفري".

وأشار السجاد إلى أغلب عضوية اللجنة أصبح من الوزراء في الحكومة الانتقالية "فكيف يستقل لهم قرار ؟".

ودعا أحزاب المعارضة المحاورة لإعادة النظر في تمثيلها واستبعاد أي وزير من التمثيل "حتى تظل اللجنة جسم حي وفاعل"، موضحا أنه وبحسب خارطة طريق الحوار الوطني فإن اللجنة تعد جسما حاكما للحوار حتى 2020 وهي القائمة والرقيبة على عملية الحوار وانفاذ مخرجاته.

وأفاد أنه سبق وأدان انفراد حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتعيين مفوضية حقوق الإنسان بدون الرجوع للجنة الحوار.

وتابع "طالبنا بمراجعة القرار وإعادة النظر في كل المفوضيات القائمة وانشاء مفوضيات جديدة حسب مخرجات الحوار وعلى رأسها مفوضية مكافحة الفساد"، وزاد "كما طلبنا سحب ملف السلام والتفاوض من المؤتمر الوطني وتسليمه للمجلس الأعلى للسلام المفترض تكوينه من قوى الحوار".

يشار إلى أن لجنة إسناد الحوار هي مبادرة اطلقتها مجموعة شباب منتمين للتيار الإسلامي في مواقع التواصل الاجتماعي حفزا للحوار الوطني.