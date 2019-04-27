إصابة العشرات في هجوم غاضب على اجتماع لـ (الشعبي)

الخرطوم 27 أبريل 2019- هاجم مواطنون غاضبون، السبت اجتماعا لشورى المؤتمر الشعبي عقد في إحدى القاعات الخاصة بضاحية الصحافة شرق العاصمة السودانية ما أدى لسقوط أكثر من 60 مصابا كما اعتقل نحو 140 من كوادر الحزب وقيادات صفه الأول لعدة ساعات في سجن كوبر.

علي الحاج ونائبه الأمين عبد الرازق في اجتماع هيئة القيادة ..الجمعة 26 أبريل 2019

وقال مصدر مأذون في الحزب لـ (سودان تربيون) إن محرضين على سيارات تحمل شعارات لقوى "إعلان الحرية والتغيير" وحزب الأمة جابوا الحي ودعوا الأهالي للهجوم على قاعة "قرطبة" التي كانت تستضيف اجتماع شورى الحزب.

وشارك حزب المؤتمر الشعبي في حكومة الرئيس عمر البشير على المستويين التنفيذي والتشريعي، وكان من أكثر الحلفاء تأييدا لمبادرة الحوار الوطني.

وأوضح المصدر الذي فضل حجب اسمه لعدم تخويله بالتصريح أن المشاركين في الاجتماع فوجئوا بالهجوم وحصبهم بالحجارة ما أدى لإصابة العشرات منهم وتهشيم زجاج القاعة، كما تم تجطيم 3 سيارات قبل أن تتدخل قوة من الجيش للفصل بين المواطنين الغاضبين ومنسوبي الشعبي.

وقال مسؤول الإعلام في المؤتمر الشعبي الفاضل علي لـ (سودان تربيون) إن قوات من الدعم السريع وصلت مكان الأحداث لكنها لم تتدخل على الفور لمنع الإعتداء والتخريب.

وأوضح أن القوة الأمنية اعتقلت على الفور 125 من كوادر الحزب بينهم نائبين للأمين العام هما بشير آدم رحمة والأمين عبد الرازق وعدد من أمناء الأمانات.

وأضاف " حتى الجرحى البالغ عددهم 64 شخصا جرى ترحيلهم الى سجن كوبر".

وأفاد بأن السلطات أطلقت سراح المعتقلين ليل السبت بعد احتجاز دام لعدة ساعات.

وفي وقت لاحق من ليل السبت وصف الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان الذين قاموا بالاعتداء بأنهم "فئة قليلة مغرر بها من بعض الشباب".

وقال في تصريح صحفي إن حزبه ظل على الدوام يدعو للسلام والعدالة والحرية ومجابهة الفكرة بالفكرة بعيداً عن العنف.

وأضاف أن المؤتمر الشعبي من المشاركين المؤثرين في الثورة السودانية عبر كوادره الناشطة وان الحزب احتسب العديد من الشهداء في الثورة من بينهم المعلم أحمد الخير.

ونبه لجهود الحزب التي بذلها لكف أيدي النظام السابق عن المعتصمين وعدم الاعتداء على المتظاهرين.

وقالت مصادر أخرى إن المهاجمين اعتقدوا بوجود جماعة سلفية في القاعة ترتب لتنظيم حشد الاثنين المقبل بعد أن دعا أئمة محسوبون على التيار السلفي الجمعة للخروج في هذا الموكب لرفض علمانية الدولة وإلغاء الشريعة، بزعم أن قوى المعارضة التي تفاوض المجلس العسكري تتجه لتلك الخطوات بما يستوجب التصدي لها.

لكن معلومات متطابقة حصلت عليها "سودان تربيون" أكدت عدم سماح الجهات الأمنية للتيار المتشدد بتنظيم هذا الحشد منعا لوقوع انفلات أمني في ظل مواصلة الألاف اعتصامهم في محيط القيادة العامة للجيش.

وشهدت صلاة الجمعة في عدة مساجد بالخرطوم اشتباكات وملاسنات بين الأئمة والمصلين الذين رفضوا حديث الدعاة واتهاماتهم للمعتصمين بالعمل على وأد الشريعة الإسلامية، بينما كان مسجد رجل الدين المعروف عبد الحي يوسف ساحة لحشد الحماس للموكب حيث صلى فيه عدد كبير من مؤيدي حزب المؤتمر الوطني.

قوى المعارضة تندد

وابدى حزب المؤتمر السوداني المعارض وقوى "الحرية والتغيير " في بيانين مختلفين انزعاجا من الهجوم على اجتماع المؤتمر الشعبي وشددوا على أنه "سلوك مرفوض".

وقال المتحدث باسم المؤتمر السوداني محمد حسن عربي "هذا سلوك مرفوض ويتناقض مع مبادئ ثورتنا التي اتسمت بالسلمية والوعي".

ومع قوله إن المؤتمر الشعبي مسؤول سياسيا وقانونيا وأخلاقيا عن انقلاب النظام المخلوع ومرافقته في القمع والفساد، الا أنه شدد على المساءلة عن هذه الشراكة مكانها ساحات المحاكم والمنابر السياسية وليس أخذ القانون باليد.

من جهته دان تحالف قوى "الحرية والتغيير" عمليات التخريب والإعتداء التي صاحبت إجتماع المؤتمر الشعبي.

وقال" ندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه، ونؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع ، فالوطن الذي يعمل ثوارنا البواسل للنهوض به لا مكان فيه للإقصاء أو لأخذ الحقوق بالعنف".

وأكد التحالف على مسؤولية رموز المؤتمر الشعبي عما حدث للبلاد في الثلاثين عاماً الماضية، لكنه شدد على أن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني أو اللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع على قاعدة حكم القانون.

(العسكري) يلوح بالردع

بدوره دان المجلس العسكري الاعتداء على اجتماع المؤتمر الشعبي.

وقال المتحدث باسمه شمس الدين الكباشي في بيان صحفي إن هذا "التصرف العدائي سلوك مرفوض وغير مسئول ويستوجب الوقوف عنده حتى لا يتكرر".

وأشار الى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ومواجهة مثل هذه التصرفات بالردع الكافي والحسم الفوري.

وتابع " ندعو الجميع للابتعاد عن العنف والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم ومرافق الدولة وأخذ القانون باليد فالحرية للجميع نمارسها بروح المسئولية الوطنية".