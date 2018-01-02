إصابة إثنين من (الدعم السريع) في إشتباكات بمخيم للنازحين بدارفور

نيالا 2يناير 2018 - اصيب اثنين من قوات (الدعم السريع) بجراح خطرة، إثر اشتباك وقع بينهم ونازحين في معسكر (عطاش) 3كلم شرق مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور يوم الاثنين.

دورية لقوات يوناميد في مخيم للنازحين بولاية جنوب دارفور

وقال نائب رئيس هيئة النازحين واللاجئين بدافور آدم عبد الله لـ (سودان تربيون) الثلاثاء إن الاشتباك وقع بسبب رفض فردي (الدعم السريع) دفع قيمة وجبة تناولاها في مطعم داخل المعسكر ما اضطر صاحب المحل لإبلاغ شرطة المخيم.

واضاف عبد الله ان الشرطة حاولت توقيف منتسبي القوة، الا أنهما أطلقا النار على مجندي الشرطة غير ان ذخيرتهما نفدت.

وتابع "حينها هجمت مجموعة من النازحين عليهما وأوسعوهما ضربا مما ادى الي اصابتهما بجراح خطيرة".

وأفاد مسؤول النازحين إن قوات شرطية افتكت المجندين من أيدي النازحين بصعوبة وتم اسعافهما الى المستشفى.

واكد عبد الله استقرار الأوضاع بالمخيم، غير أنه تخوف من ردة فعل محتملة لمليشيات الدعم السريع على النازحين داعيا حكومة الولاية لتعزيز القوات النظامية بالمعسكر لمنع استهداف النازحين.

وقال مصدر موثوق لـ "سودان تربيون" إن شرطة نيالا شمال باشرت اجراءات البلاغ، لكنها لم تكمله بسبب خضوع المصابين للعلاج لافتا الى أن الأجهزة الأمنية تراقب الأوضاع عن كثب للتعامل مع أي انفلات أمني.