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انفجار في دورية لـ (يوناميد) يصيب 10 جنود بشمال دارفور

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الفاشر 7 يونيو 2017 ـ أدى انفجار في سيارة كانت ضمن دورية لقوات حفظ السلام بدارفور "يوناميد"، الأربعاء، لإصابة 10 جنود، إصابة احدهم خطيرة، وأعلنت البعثة عن تحقيق مشترك مع السلطات بولاية شمال دارفور لكشف ملابسات الحادث.

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تقوم اليوناميد بدوريات يومية في أنحاء دارفور، بما في ذلك معسكرات النازحين والقرى والمحليات.. صورة لـ(يوناميد)

وقال المتحدث باسم البعثة المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد" أشرف عيسى لـ (سودان تربيون) إن دورية روتينية لجنود حفظ السلام بمدينة الطينة على بعد 3.5 كلم من المعسكر تعرضت احدى سياراتها في طريق عودتها لإنفجار.

وتابع "يعتقد أن السيارة مرت فوق ذخيرة غير متفجرة على إثره أصيب عشرة من قوات حفظ السلام إصابة أحدهم خطرة".

وأكدالمتحدث باسم يوناميد أنه تم نقل المصابين في الحال الى المعسكر في الطينة ومن ثم نقلوا عبر الطيران الى مستشفى البعثة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وأكد أن البعثة أخطرت السلطات المحلية بالحادثة وهناك تحقيق حوله فضلا عن تنسيق وتعاون بين قسم الأمن بالبعثة والسلطات السودانية في مثل هذه الحوادث لكشف الملابسات.

وقال أشرف عيسى "إن التحقيقات الأولية تشير الى أن الانفجار نجم عن جسم غير منفجر".

وتكثر حوادث انفجار القذائف غير المتفجرة من مخلفات الحرب في دارفور، والتي غالبا ما يكون ضحاياها من الأطفال، حيث يشهد الإقليم صراعا بين القوات الحكومية ومجموعة حركات مسلحة منذ 14 عاما.

وفي يوليو من العام الماضي لقي طفل مصرعه وأصيب خمسة آخرون بمنطقة كلمندو في ولاية شمال دارفور، لدى تذوقهم مادة سائلة في متفجرات من مخلفات الحرب.



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