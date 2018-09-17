إصابة 15 جندي بجراح إثر تحطم طائرة عسكرية غربي السودان

الخرطوم 17 سبتمبر 2018 ـ تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني، الاثنين، في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، بينما أصيب 15 من الذين كانوا على متنها بنحو متفاوت.

صورة للطائرة التي تحطمت في مطار نيالا ..الاثنين 17 سبتمبر 2018

وقال مصدر عسكري لـ "سودان تربيون" فضل حجب اسمه لعدم تخويله بالتصريح، إن مروحية عسكرية كانت قادمة من قاعدة (أم دافوق) العسكرية ارتطمت بمدرج مطار نيالا أثناء الهبوط وتحطمها كليا.

وأردف "أصيب 15 جندي بجراح بينهم 5 في حالة خطيرة".

وأوضح المصدر أن الجرحى نقلوا الى المستشفى العسكري بنيالا لتلقي العلاج، بينما تمكنت فرقة الدفاع المدني بالمطار من احتواء الحريق والحيلولة دون اتساع دائرة الاضرار.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد خليفة الشامي في بيان إن "المروحية العسكرية من طراز (MI 17) اصيبت بعطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من أم دافوق في رحلة إدارية روتينية".

وأفاد أن الطائرة اصطدمت بمدرج المطار ما أدى الى اشتعال النار فيها واحتراقها، وزاد "نجا أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها"، من دون أن يحدد عددهم.