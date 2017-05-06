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إصابة 15 شخصا إثر حريق بمخيم للنازحين في دارفور

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نيالا 6 مايو 2017- اندلع حريق هائل بمعسكر للنازحين في ولاية جنوب دارفور، السبت، وقضى علي أكثر من 110 من المنازل كما تسبب في إصابة 15 من النساء والأطفال بحروق حرجة.

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حريق مخيم (صافية أم قد) خلف خسائر فادحة وسط النازحين السبت 4 مايو 2017 (سودان تربيون)

وشب الحريق بمخيم (صافية أم قد) الكائن بمحلية السلام على بعد 45 كلم جنوب نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال نائب رئيس هيئة النازحين واللاجئين بإقليم دارفور آدم عبدالله لـ( سودان تربيون) السبت إن حريقا شب بالمخيم عصر السبت وقضي على عشرات المنازل كما أوقع اصابات خطرة وسط النساء والأطفال حيث تم إسعافهم الي مستشفي السلام مشيرا الي ان خمس من المصابين الخمسة عشر أصيبوا بحالات اغماء نتيجة للاختناق الحاد.

وأوضح آدم أن الحريق خلف خسائر فادحة في ممتلكات النازحين وترك عشرات الأسر في العراء بلا ماوى لافتا الي نفوق حوالي 70 رأس من الدواب منوها الي أن التخطيط العشوائي هو السبب الأساسي وراء تضخم حجم الخسائر .

ودعا المسؤول المنظمات الأجنبية والوطنية وتنظيمات المجتمع المدني الي تضافر الجهود لإنقاذ المتضررين من الحريق علي جناح السرعة بتوفير المواد الايوائية والغذاء الي جانب توفير التقاوي لممارسة الزراعة ومواجهة فصل الخريف

وشهدت معسكرات النازحين بولاية جنوب دارفور العديد من الحرائق المتكررة التي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نتيجة لعدم التخطيط السليم بالاضافة الي تشييد المساكن بالمواد المحلية التي تساعد علي الحريق.



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