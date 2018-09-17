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جرح 15 طالب أثناء فض الشرطة احتجاجات بجامعة الجنينة

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الجنينة 17 سبتمبر2018- اصيب مالا يقل عن 15 من طلاب جامعة الجنينة في ولاية غرب دارفور، الاثنين على يد الشرطة أثناء تفريقها احتجاجات على تردي الخدمات في مدينة (زهراء) الجامعية.

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احتجاجات الطلاب في الجنينة بغرب دارفور ..الاحد 7 يناير 2018

وقال عضو المكتب التنفيذي للطلاب المستقلين محمود عيسى نورين لـ " سودان تربيون" إن المشكلة بدأت بين طالبات السكن الداخلي في مجمع (الزهراء) والصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولاية، والمخول له الاعتناء ببيئة السكن، قبل تطور الأوضاع الى تنظيم احتجاجات سلمية.

وقال إن الاجهزة الامنية والشرطية تدخلت لتفريق الطلاب باستخدام القوة المفرطة من الذخيرة الحية والغازات المسيلة للدموع مما ادى الي اصابة ما لا يقل عن 15 طالبة بعضها في غاية الخطورة.

كما أفاد نورين باعتقال عشرات الطلاب لافتا الى أن التنظيمات الطلابية لم تتمكن من حصر العدد الكلي للموقوفين بشكل نهائي.

وأوضح أن من بين الأسباب التي ادت الى الاحتجاجات انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه دائمة واغلاق المكتبة الالكترونية التي اسستها منظمة الرياض للطلاب بالإضافة ازمة مياه الشرب فضلا عن تكدس الاوساخ مما ادى الى تلوث بيئي.

وقبل ثلاث ايام امهلت الطالبات صندوق رعاية الطلاب 72 ساعة لمعالجة الخدمات المتردية بالمدينة الجامعية.

من جهتها اكدت عمادة الطلاب بجامعة الجنينة في بيان استمرار الدراسة وان الامتحانات قائمة في مواعيدها وأوضحت ان ادارة الجامعة غير معنية بالأحداث التي جرت بين الطلاب والصندوق القومي لرعاية الطلاب.



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