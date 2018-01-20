إصابة 15 نازح في هجوم مسلح داخل مخيم بوسط دارفور

زالنجي 20 يناير 2018- اصيب 15 نازح بجراح خطيرة اثر اشتباكات وقعت بينهم و مجموعة مسلحة بمعسكر (الحصاحيصا) في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور

وقال منسق الشباب بالمعسكر الشفيع عبد الله لـ " سودان تربيون " السبت إن مجموعة مسلحة حاولت الدخول الي المعسكر بحجة شراء بعض الاحتياجات من السوق بوسط المعسكر الأمر الذي اعترض عليه النازحين.

وأضاف" فتح المسلحون النار على النازحين مما أدى الي اصابة 15 منهم"

وأفاد الشفيع ان النازحين نظموا مظاهرة احتجاجا على الحادث لكن حكومة ولاية الولاية قابلتها بالغازات المسيلة للدموع.

واشار الي ان الجرحى تم نقلهم الي مستشفى زالنجي التعليمي لتلقي العلاج

واتهم الشفيع حكومة الولاية بالوقوف وراء الحادث لتشريد النازحين مرة اخرى بعد ان فشلت في اقناعهم بالعودة الطوعية الي مناطقهم.