إصابة 15 نازح في هجوم مسلح داخل مخيم بوسط دارفور

زالنجي 20 يناير 2018- اصيب 15 نازح بجراح خطيرة اثر اشتباكات وقعت بينهم و مجموعة مسلحة بمعسكر (الحصاحيصا) في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور
وقال منسق الشباب بالمعسكر الشفيع عبد الله لـ " سودان تربيون " السبت إن مجموعة مسلحة حاولت الدخول الي المعسكر بحجة شراء بعض الاحتياجات من السوق بوسط المعسكر الأمر الذي اعترض عليه النازحين.
وأضاف" فتح المسلحون النار على النازحين مما أدى الي اصابة 15 منهم"
وأفاد الشفيع ان النازحين نظموا مظاهرة احتجاجا على الحادث لكن حكومة ولاية الولاية قابلتها بالغازات المسيلة للدموع.
واشار الي ان الجرحى تم نقلهم الي مستشفى زالنجي التعليمي لتلقي العلاج
واتهم الشفيع حكومة الولاية بالوقوف وراء الحادث لتشريد النازحين مرة اخرى بعد ان فشلت في اقناعهم بالعودة الطوعية الي مناطقهم.
أخر الآراءفي المسألة الإقتصادية... ترويض الدولار 2018-01-17 21:49:36 د. أمين حسن عمر رغم حالة التفلت الكبير فى سعر العملات الأجنبية فإن قرارات بنك السودان المركزى الإحتفاظ بسياسة تعويم سعر الصرف للجنيه السوداني ربما هى الخيار الوحيد الذى هو متاح فى الوقت الراهن . وهى سياسة ممتدة مجربة (...)
ردود مؤدبة على الصادق المهدي 2018-01-13 16:23:36 د/ أمين حسن عمر السيد الصادق المهدي سياسي معتق عاش السياسة في مطلع ستيناتها ثم هو يعيشها الآن في العقد الثاني من الألفية الثانية ، وهو طراز خاص من أهل السياسة إيجاباً وسلباً ، فطموحاته أدنى سقوفها السماء مهما يكن وهن (...)
ضبط الأسواق وتخفيف العبء المعيشي 2018-01-13 16:16:48 د/ عادل عبد العزيز الفكي adilalfaki@hotmail.com السياسات المالية والنقدية المصاحبة لموازنة العام 2018 ترتب عليها ارتفاع كبير لأسعار الخبز للمستهلكين. كما ترتب عليها ارتفاع بنسب متفاوتة لعدد كبير جداً من السلع (...)
المزيد