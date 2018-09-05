إصابة 7 طلاب في هجوم نفذه منسوبو (الوطني) بجامعة سنار

الخرطوم 5 سبتمبر 2018- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن سبعة من طلاب جامعة سنار وسط البلاد- أصيبوا بنحو بالغ على يد طلاب يناصرون حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة هاجموا سكنا داخليا في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

أحد مصابي هجوم كلية التربية بجامعة سنار .. الأربعاء 5 سبتمبر 2018

وقال بيان للحزب المعارض تلقته (سودان تربيون) إن طلاب المؤتمر الوطني في جامعة سنار اعتدوا على طلاب كلية التربية القاطنين بداخلية (ود النجومي) عند الساعة السادسة صباحاً وهم نيام.

وأضاف" انهالوا عليهم ضرباً بالسيخ مما ادى الى اصابات وسط الطلاب بعضها خطرة بينهم ثلاثة من اعضاء مؤتمر الطلاب المستقلين – الذراع الطلابي للمؤتمر السوداني".

وبحسب البيان فإن منسوبي (الوطني) اعتدوا على أحد الطلاب طعناً بمدية مساء الثلاثاء عند رفضه ملء استمارة عضوية، الامر الذي دعا الطلاب للتدخل واخراج طلاب الوطني من الداخلية ليعودوا صباحاً وينفذوا الهجوم الدامي.