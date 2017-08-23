إصابة 9 طلاب إثر اندلاع أعمال عنف بجامعة الفاشر

الفاشر 23 أغسطس 2017 - جرح تسعة طلاب بجامعة الفاشر في ولاية شمال دارفور غربي السودان، نهار الأربعاء، إثر اندلاع أعمال عنف بين طلاب ينتمون للحزب الحاكم ومؤيدين للحركات المسلحة.
وافاد مسؤول بجامعة الفاشر (سودان تربيون ) أن طلاب المؤتمر الوطني أقاموا منبرا سياسياً ، وتصدى لهم طلاب من مؤيدي الحركات المسلحة مما أدى إلى شغب وعنف، كما تم حرق أحد مكاتب الحرس الجامعي.
وبحسب مصادر طبية في مستشفي الفاشر التعليمي فإن تسعة مصابين من الطلاب، وصلوا لتلقي العلاج بعضهم أصيب بالطعن وآخرين تعرضوا لكسور مختلفة.
وشهدت الجامعة إنتشارا كثيفا للشرطة والأجهزة الأمنية علاوة علي تمركز مماثل لقوات الأجهزة الأمنية والشرطية أمام مستشفي الفاشر.
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