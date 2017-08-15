إضراب أصحاب سيارات الدفع الرباعي بغرب دارفور

الجنينة 15 أغسطس 2017- أعلن المئات من أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي بولاية غرب دارفور،الثلاثاء، الدخول في إضراب والتوقف عن نقل الركاب والبضائع احتجاجا على قرارات نائب الرئيس السوداني بمصادرة سياراتهم.
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وأبلغ ممثل أصحاب السيارات محمد احمد موسى (سودان تربيون ) استنكارهم للقرار، في الوقت التي لا توجد فيه طرق معبده تربط بين حواضر ومدن ولايات دارفور الخمسة، بما يستلزم استخدام هذه السيارات التي تتحمل رداءة الطرق.
وقال "ولاية غرب دارفور فقط بها حتي الآن 940 سيارة لاندكروزر تم حصرها وتعمل جميعها بين بقية ولايات دارفور الأربعة وغرب دارفور ومحلياتها الثمانية ".
وتابع موسي "أعلنا التوقف اليوم وهناك تكدس للركاب الذين لا خيار لهم الا هذه السيارات لان الطرق وعره ولا توجد طرق معبده ، وسنواصل التوقف حتي السبت القادم ".
وكان نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة المكونة لجمع السلاح في دارفور وكردفان حسبو محمد عبدالرحمن، أعلن خلال جولته في ولايات دارفور الخمس الأسبوع الماضي البدء في حملة فورية لجمع السلاح ومصادرة السيارات غير مقننة.
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