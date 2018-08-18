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إضراب بمستشفى القضارف بعد اعتداء نظامي على طبيب

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الخرطوم 18 أغسطس 2018-أعلنت لجنة الأطباء بمستشفى القضارف شرق السودان السبت الإضراب عن العمل احتجاجا على اعتداء نظامي على طبيب أدى لإصابة الأخير بنحو بالغ.

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طبيب يخاطب أطباء مضربين ومواطنين في أول أيام الإضراب في أحد مستشفيات الخرطوم ـ 6 أكتوبر 2016

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه (سودان تربيون) إن نظاميا اعتدى على أحد الأطباء بقسم الأطفال في مستشفى القضارف أثناء المرور المسائي وأن الطبيب أصيب بنحو بالغ.

ولفتت الى أن الحادث يجئ بعد أيام من اعتداء مماثل تعرض له الأطباء في مستشفى كسلا.

ونوهت اللجنة الى أن هذا الوضع يدفع باتجاه أن الفعل "ممنهج ومدروس" من القوة النظامية "وليس مجرد فعل معزول".

وأردفت " عليه نعلن نحن أطباء مستشفى القضارف بجميع أقسامها الإضراب عن العمل عن كل الحالات الحرجة والباردة".

وفي أكتوبر من العام 2016 عمت حالة من الشلل غالب مستشفيات السودان إثر تنظيم الأطباء اضراب مماثل بعد تزايد الاعتداء على الأطباء داخل المستشفيات، من قبل نظاميين حيث طالبت اللجنة المركزية ضمن مطالب أخرى بتوفير الحماية للأطباء أثناء تأدية أعمالهم.



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