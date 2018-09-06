إضراب في مدينة سودانية ثانية بسبب الضرائب (الباهظة)

الخرطوم/ القضارف 6 سبتمبر 2018 ـ دخل التجار في مدينة القضارف، نحو 410 كلم شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، في إضراب، الخميس، وأغلقوا محالهم التجارية احتجاجا على ضرائب عدوها باهظة، ما أصاب المدينة التجارية بشلل لافت.
- إضراب للتجار في سوق القضارف الرئيسي ـ الخميس 6 سبتمبر 2018
وهذا هو الإضراب الثاني من نوعه خلال شهر بعد أن نفذ التجار بمدينة الحصاحيصا احدى أكبر مدن ولاية الجزيرة إضرابا مماثلا في الخامس من أغسطس الماضي بسبب نسبة الضرائب المفروضة أيضا.
وتعتبر الضرائب أهم موارد السوداني بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاج النفط بانفصال جنوب السودان في العام 2011.
ودعا للإضراب الغرفة التجارية بولاية القضارف رفضا لضرائب "باهظة" فرضها ديوان الضرائب بالولاية على أعمال التجارة.
وشمل الإضراب تجار الإجمالي، الأثاث، المغالق، محال الأجهزة الكهربائية، الأدوات المكتبية، البقالات، تجار الشنط والمفارش والأحذية، الجزارين وتجار الخضر والفاكهة.
وتعد ولاية القضارف احدى أكبر الولايات المنتجة للذرة والسمسم وتضم أكبر سوق لمحاصيل السمسم والذرة والدخن.
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