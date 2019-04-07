إطفاء عام للكهرباء والحكومة السودانية تحجب تطبيقات التواصل الاجتماعي

الخرطوم 7 أبريل 2019- تكررت الأحد ظاهرة الإطفاء الكامل للكهرباء في السودان بسبب عطل طارئ، كما حجبت السلطات من جديد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- تطبيقات التواصل الإجتماعي باتت أحد الهواجس الرئيسية للأجهزة الامنية السودانية
وقالت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية في بيان إن عطلا طارئا في أحد الخطوط الناقلة تسبب بالخروج التدريجي لكافة محطات التوليد المغذية.
وقال مركز التحكم القومي في السودان إن المهندسين والفنيين بدأوا إعادة تشغيل المحطات المختلفة وتغذية الشبكة لإعادة الكهرباء تدريجيا.
ومنذ نحو 4 أعوام ظلت حالات الإطفاء الكامل للكهرباء في السودان تتكرر بين الحين والآخر لكنها تزايدت منذ 2018.
الى ذلك حجبت الحكومة السودانية الأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مع تزايد أعداد المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.
وواجه المشتركون في شركات الهاتف السيار وفي خدمات الانترنت صعوبات كبيرة في التعامل مع التطبيقات حتى باستخدام التطبيقات الخارقة للحظر.
وفي أواخر ديسمبر الماضي ومع تعاظم الاحتجاجات الشعبية في البلد عمدت الحكومة السودانية الى حجب هذه المواقع لقرابة الشهرين في محاولة منها للحد من تبادل الصور والتنسيق بين المتظاهرين ورغم ذلك نجحوا في اختراق الحجب عبر التطبيقات الهاتفية.
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