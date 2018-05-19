إطلاق سراح تسعة عمال إغاثة في جنوب السودان

جوبا 19 مايو 2018- أعلنت منظمة (وورلد فيجن) الأميركية الجمعة إطلاق سراح تسعة عمال إغاثة اختطفوا مؤخراً في جنوب السودان الذي مزقته الحرب.

نساء واطفال في مقاطعة المابان تحت الشمس الحارقة يواجهون نقص الغذاء (صورة لـ UNHCR)

وقال بيان أصدرته المنظمة إن عمال الإغاثة اختطفوا في 14 مايو، لكنه لم يكشف النقاب عن مكان الاختطاف، ومع ذلك قالت (وورلد فيجن) إنه تم إطلاق سراح المختطفين بفضل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة الذي عمل مع السلطات المحلية لإطلاق سراحهم.

وقال المدير القطري للمنظمة في جنوب السودان مسفين لوها "نحن مسرورون بعودة موظفينا المختطفين، ونقدر التعاون السريع من الشركاء الذين ساعدوا في ضمان إطلاق سراحهم".

وتقول تقارير الأمم المتحدة إن الحكومة والجماعات المتمردة متورطة في انعدام الأمن لدى عمال الإغاثة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وبلغ العدد الإجمالي للعاملين في المجال الإنساني الذين قُتلوا في جنوب السودان منذ بداية النزاع 100 شخص، وفقاً لبيان صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 30 أبريل.

وتماشيا مع اتفاق السلام الموقع أغسطس 2016 واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع ديسمبر 2017، التزم الطرفان بضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني أثناء تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين في مناطق النزاع.