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إطلاق سراح صحفي جنوب سوداني بعد أسابيع من الاحتجاز

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مايكل كريستوفر رئيس تحرير صحيفة "الوطن" بجنوب السودان .. (سودان تربيون)

جوبا ٢٧ أغسطس ٢٠١٩- أطلقت السلطات في جنوب السودان الاثنين سراح صحفي الاثنين بعد قضاء ستة أسابيع في الحجز دون أي تهمة.

وقال مايكل كريستوفر، رئيس تحرير صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالعربية "بقيت في الاعتقال 39 يومًا ولم يتم توجيه أي تهم إلي، ولهذا السبب قرروا الإفراج عني".

وفي الشهر الماضي ، قام ضباط من جهاز الامن في جنوب السودان بمنع مايكل من السفر إلى نيروبي لتلقي رعاية طبية .

ومنذ ذلك الحين ، احتُجز في مقر جهاز الأمن الوطني في البلاد قبل إطلاق سراحه في دون توجيه أي تهمة إليه.

إلا أن اعتقاله ادي الي إدانة وانتقادات واسعة من مختلف مجموعات حقوق الإنسان والهيئات الإعلامية.

وفي وقت سابق ، دعت لجنة حماية الصحفيين إلى إطلاق سراح مايكل وطالبت السلطات في جوبا بوقف المضايقات على كتاباته.

ويحتل جنوب السودان المرتبة 139 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.

ومن عام 2014 إلى عام 2017 ، قُتل ما لا يقل عن 10 صحفيين في جنوب السودان ، الذي نال استقلاله من السودان المجاور 2011.



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