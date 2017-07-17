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إطلاق سراح مزارعون اعتقلهم رعاة بدارفور بعد وساطة أهلية

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الفاشر 17 يوليو 2017 - أفلحت وساطة قادتها الإدارات الأهلية، ومسؤولون محليون بولاية شمال دارفور في إطلاق سراح ثلاثة مزارعين اعتقلهم رعاة من القبائل العربية منذ يونيو الماضي.

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وقال العمدة موسي مختار بوش أحد عمد النازحين بمنطقة طويلة 60 كلم غرب الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لـ(سودان تربيون) الإثنين، إن معتمد طويله ادم يعقوب جديد، وبعض الأعيان قادوا وساطة أثمرت في الإفراج عن المعتقلين وأن المعتمد ذهب الي حاضرة الولاية الفاشر لاستلامهم.

وأضاف "المعتقلون هم عبود ادم ابراهيم ‘ وانور حسين ‘ وهرون ادم احمد ابراهيم، ومعتمد طويلة والمفوض بحكومة ولاية شمال بدر ابو كنيش بذلا جهودا مكثفة".

وأوضح أن المزارعين تم اختطافهم على يد بعض المليشيات الرعوية قبل نحو شهر من مزارعهم بعد تعرض ماشية الرعاة للسرقة من مجموعات أخرى لكن تم القبض على هؤلاء كمحاولة لممارسة ضغوط.

وفي يونيو الماضي شكا مزارعون بمحلية (طويله) ، من مضايقات الرعاة التي وصلت حد منعهم من الزراعة بحجة أن الأراضي ليست ملكهم.

وقال أحد الشيوخ بمحلية (طويلة) سليمان أحمد في وقت سابق لـ(سودان تربيون) ، إن الرعاة بمناطق ،تابت، وكولقي، وتكماري رفضوا السماح للاهالي بالزراعة هناك.



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