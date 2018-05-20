إطلاق سراح نحو 200 من الأطفال الجنود بجنوب السودان

جوبا 20 مايو 2018 ـ أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن مجموعات مسلحة في جنوب السودان أفرجت عن أكثر من 200 طفل كانوا يعملون كمقاتلين، وسط تقديرات تشير إلى وجود حوالي 19.000 طفل جندي في البلد الذي مزقته الحرب.

أطفال جنود خلال فعالية خاصة بالتسريح اقامتها (يونسيف) وشركاء لها في بور خلال فبراير من العام 2015 (أ ف ب)

وقال المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، إن الإفراج عن الجنود الأطفال البالغ عددهم 210 يجعل العدد الإجمالي للمقاتلين دون السن القانونية الذين تم تحريرهم حتى هذا العام 806 طفل.

وتوقع حق إطلاق سراح المزيد في الأشهر المقبلة مما يعني إطلاق سراح أكثر من 1000 طفل.

ولفت مسؤول الأمم المتحدة الى إن معظم المفرج عنهم كانوا من فصيل المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، بينما كان ثمانية منهم من جبهة الخلاص الوطني.

وقال حق للصحفيين ان الاطفال واسرهم سيحصلون على طعام وثقافة وتعليم مهني لمدة ثلاثة أشهر، مضيفاً أن الإفراج عن الجنود الأطفال هو الثالث من نوعه هذا العام.

ووفقاً لليونيسف تم إطلاق سراح أكثر من 2600 طفل من الجماعات المسلحة منذ بدء الحرب الأهلية في جنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013.

وبدأت الحرب الأهلية في جنوب السودان، الآن في عامها الخامس، عندما اشتبكت القوات الموالية للرئيس سلفا كير مع أولئك القوات الموالية لمشار.

وقُتل حتى الآن عشرات الآلاف من الأشخاص ونزح الملايين نتيجة الحرب.