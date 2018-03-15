إعادة هيكلة وتعديلات واسعة بين قيادات الحزب الحاكم في السودان

الخرطوم 15 مارس 2018 ـ أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان صباح الخميس تعديلات واسعة طالت 74 قياديا، وقرر اجتماع للمكتب القيادي ترأسه الرئيس عمر البشير استحداث قطاعات وأمانات جديدة في هيكل الحزب.

أعمال المؤتمر العام الرابع لحزب المؤتمر الوطني الحاكم ـ إرشيف

وإعتمد الاجتماع الذي انتهى في الساعات الأولى من الصباح تعديلات واسعة في مراكزه القيادية على مستوى رؤساء القطاعات والأمانات المركزية.

وقال نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم للصحفيين عقب الاجتماع، إن جملة التعديلات 28 تعديلا على مستوى القطاعات و46 على مستوى الأمانات، رؤساء ونواب، وزاد "تم نقل بعض الأشخاص لأمانات أخرى وبعض القطاعات شملها التعديل والإعفاء".

واستحدث الحزب قطاع جديد للعاملين أوكل رئاسته لوزير النقل والطرق والجسور مكاوي محمد عوض، كما سمى ثلاث نواب لرئيس كل قطاع من القطاعات الثمانية.

وشملت التعديلات إعفاء حامد ممتاز من منصبه وزير دولة بالخارجية وتعيينه وزيرا لديوان الحكم الاتحادي وحل مكانه السفير محمد عبد الله إدريس وزيرا للدولة بالخارجية، على أن يكلف ممتاز بتولي رئاسة قطاع التنظيم وينوبه محمد خير فتح الرحمن وعبد الله يوسف ورشيدة سيد أحمد محمد.

وعلى مستوى قطاعات الحزب تم اعتماد عبد الرحمن الخضر رئيسا للقطاع السياسي ومحمد مصطفي الضو ومحمد بشارة دوسة وزينب أحمد الطيب نوابا له.

وتولى مساعد محمد أحمد رئاسة القطاع الاقتصادي وعبد ألله إدريس وفاطمة فضل ويوسف أحمد يوسف نوابا له، وتولى محمد المختار حسن حسين رئاسة قطاع العلاقات الخارجية وينوب عنه بكري عثمان سعيد وسامية حسن سيد أحمد ومحمد يوسف عبد الله.

وكلف المكتب القيادي للحزب عوض جادين بتولي رئاسة قطاع الإعلام على أن يستمر كل من تهاني عبد ألله وياسر يوسف وأسامة عبد الوهاب الريس نوابا له، على أن يتم تعيين الأخير وزيرا للدولة بوزارة الإعلام.

وتم تكليف الفاتح عز الدين لتولي رئاسة قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع، ينوب عنه الطيب حسن بدوي وعثمان البشير الكباشي وعبد الماجد هارون، كما كلفت سعاد عبد الرازق برئاسة القطاع الفئوي.

وانتقل مأمون حسن ابراهيم من أمانة الطلاب الى منصب نائب رئيس القطاع الفئوي.

وتمثلت أهم التعديلات على مستوى أمانات الحزب المركزية في إعتماد عمر باسان أمينا للأمانة السياسية، هشام التجاني أمانة الطلاب، محمد الأمين أحمد أمانة الشباب، عصام محمد عبد الله أمانة العمل الطوعي وقمر هباني أمانة المرأة، بينما تولت سمية أبو كشوة الأمانة المستحدثة للشؤون الدستورية وكلف أسامة عبد الله المحامي بتولي مهام الأمانة العدلية.

وقال نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم إن المكتب القيادي تعهد باستمرار الاتصالات والحوار حول مختلف القضايا الوطنية والحرص على إنفاذ ما تم التوافق عليه من مخرجات الحوار الوطني.

وأعلن عن اتجاه لإجراء تعديلات تطال الدستور وقانون الانتخابات والأحزاب، بعد اتصالات مع القوى السياسية والأحزاب لاستكمال التعديلات بما يتماشى وتوصيات الحوار الوطني.