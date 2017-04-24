إعتقال قيادات أهلية من (القمر) في جنوب دارفور بسبب تنصيب ناظر

نيالا 24 أبريل 2017- إقتادت السلطات الأمنية بولاية جنوب دارفور،الأحد، 7 من رموز الأهلية لقبيلة (القمر) بعد مؤتمر أهلي تم فيه تنصيب ناظر للقبيلة بالولاية.

يشهد اقليم دارفور نزاعات قبلية متكررة تخلف خسائر فادحة (ارشيف)

وقال مصدر مسؤول فضل حجب اسمه لـ(سودان تربيون) إن توجيهات صدرت من حكومة الولاية بإعتقال مسؤولين في الإدارة الأهلية لقبيلة القمر، بسبب عقدهم المؤتمر، وأكد ترحيلهم الي سجن نيالا الكبير.

وبرر المسؤول الإجراءات في سياق التحوط من تجدد أزمة قبلية بالمنطقة خاصة وأن قبيلتي (القمر) و(البني هلبة) دخلتا في صراعات دموية في السابق بسبب النزاع حول ملكية الارض.

وأوضح ان القبض على القيادات الأهلية تم بموجب قانون الطوارئ المفروض علي الولاية منذ العام 2014 حيث اضطرت حكومة الولاية لفرضه بعد الإنفلات الأمني والحروبات القبلية الطاحنة التي سببت أزمات إنسانية بالولاية.

وقال محمد عمر اسحق، وهو أحد عمد القمر لـ(سودان تربيون) الأحد، إن قبيلته نظمت مؤتمرا أهليا في العشرين من الشهر الجاري لتنصيب ناظر للقبيلة بمنطقة "رميلي" التابعة لمحلية كتيلة- 85 كلم جنوب غرب مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور- بعد إكتمال كافة الإجراءات القانونية وموافقة وزارة الحكم الاتحادي والمحلي.

وأوضح أن حشودا كبيرة للقبيلة حضروا الموتمر الذي تم فيه إختيار المكتب التنفيذي لإدارة القبيلة ،مشيرا الي أن المؤتمرين نصبوا كمال احمد مصطفي ناظرا لقبيلة القمر بولاية جنوب دارفور، وأحمد ادم الطيب نائبا له فيما اختير جبريل محمود موسي رئيساً لهيئة شورى القبيلة بالاضافة الي 35 كأعضاء للمكتب التنفيذي لإدارة القبيلة.