 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 8 حزيران (يونيو) 2017

إعتقال 3 من كوادر (المؤتمر السوداني) إثر حملة توعية بالكوليرا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 يونيو 2017- قال حزب المؤتمر السوداني المعارض، إن السلطات الأمنية بالخرطوم، إقتادت ثلاثة من أعضائه، على خلفية نشاط الحزب في حملات إرشادية وسط المواطنين للتوعية بمخاطر وباء الكوليرا الذي يجتاح أجزاء واسعة من العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

JPEG - 38.2 كيلوبايت
(المؤتمر السوداني) وزع قصاصات على المواطنين للتوعية بمخاطر (الكوليرا)

وطبقاً لبيان عن الحزب المعارض تلقته (سودان تربيون) الخميس، فإن أجهزة أمن النظام إعتقلت مساء الأربعاء، كل من أحمد أبوزيد، رئيس فرعية شرق النيل، وعادل حداثة، وأيمن علي إسماعيل، بضاحية شرق النيل بالخرطوم بحري.

وأعرب الحزب عن قلقه البالغ على سلامة عضويته المعتقلين، داعياً الجهات التي تعتقلهم إلى الإفراج الفوري عنهم.

وأوضح أن المعتقلين هم فريقٌ مكلف من الحزب للقيام بفعالياتٍ للتوعية بوباء الكوليرا وسط المواطنين، فى إطار حملة الحزب التي تستهدف نشر الوعي والمعرفة بالوباء وطرق مكافحته والتعامل مع الإصابات.

وأعتبر المؤتمر السوداني إعتقال عضويته وعدم إبلاغ عائلاتهم انتهاكاً صريحاً للدستور واهداراً لحقوق الإنسان، مردفاً "هو سلوكٌ يتناغم مع تجاهل النظام لوباء الكوليرا وتستره عليه وهو يحصد الأرواح و يستنزف الموارد الشحيحة للأسر".

وتتجنب الحكومة الودانية الإعلان رسميا عن تفشي وباء الكوليرا برغم حصده عشرات الأرواح، وتقول السلطات الصحية إنه " إسهال مائي" معترفة بتسببه في وفاة 272 شخصا وإصابة 16 ألفا في عدد من ولايات السودان منذ أغسطس الماضي عندما تفشى المرض بولاية النيل الأزرق، وعاد في موجة أكثر ضراوة بولاية النيل الأبيض منذ أبريل الفائت.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في سيرة بابكر عوض الله (2-2) 2017-06-08 12:41:02 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) قلنا في حديثنا الأحد الماضي أن مقال، او بالأحرى شهادة، القاضي الجليل السابق والمحامي الاستاذ محمد صالح فقراي تكتسى اهميتها من العلاقة المباشرة التي تربطه برئيس (...)

مَن سَئِم السلاح ؟ 2017-06-06 00:01:56 بقلم : سلمى التجاني في الأسبوع الأخير من مايو المنصرم طرأت مستجدات عسكرية وسياسية بالسودان، ومضت في اتجاه يقتضي تساؤلاً ملحاً عن إلى أين تتجه الحركات المسلحة. فعلى صعيد الحركة الشعبية شمال، اندلعت منذ الخامس والعشرين من (...)

المتصوفة والوهابيون وبينهما الدولة 2017-06-01 13:54:37 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com إستضافني الأستاذ الطاهر التوم في أول أيام شهر رمضان الكريم في برنامج "حواريات" على قناة سودانية 24 مع ثلاثة شيوخ كرام من المتصوفة لمناقشة تداعيات الأزمة الأخيرة بين الطرق الصوفية (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.