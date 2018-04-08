إعفاء مسؤولين كبار في بنك السودان المركزي

الخرطوم 8 أبريل 2018 ـ أعفى محافظ بنك السودان المركزي الأحد إربعة مسؤولين كبار بالبنك وألغى وظائفهم.

محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر

وشمل قرار المحافظ حازم عبد القادر، مساعديه الأربعة وهم عوض عبد الله أبو شوك مساعد المحافظ لقطاع المؤسسات المالية والنظم، عبد الله الحسن محمد مساعد المحافظ لقطاع الاقتصاد والسياسات، محمد أحمد البشرى مساعد المحافظ لقطاع الإدارة والخدمات، ورابعة أحمد الخليفة مساعد المحافظ لقطاع الصيرفة والعملة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير، توعد لدى مخاطبته البرلمان الإثنين الماضي بشن "حرب" ضد الفساد في كل مكامنه وبتر مضاربين ومتلاعبين بالاقتصاد لديهم امتدادات داخل البنوك.

وكشف الرئيس عن حملات تفتيش ومراجعة للبنوك الخاصة والعامة، كما تحدث عن إجراءات خاصة بالبنك المركزي بعضها هيكلي وتنظيمي وبعضها قال انه سيتم عبر ما أسماه "البتر".

وأصدر الرئيس السوداني، الأسبوع الماضي قراراً بإعفاء بدر الدين قرشي النائب الأول لمحافظ البنك المركزي وعين مساعد محمد أحمد خلفا له.