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إعلان الحكومة الجديدة في السودان وخبير أممي يتولى وزارة المالية

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الخرطوم 13 سبتمبر 2018- وافق المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني في السودان برئاسة عمر البشير ، في اجتماع التأم ليل الخميس على التشكيل الوزاري الجديد تمثلت ابرز ملامحه في مغادرة وزير المالية واستبداله بوجه من التكنوقراط وأحد خبراء الأمم المتحدة المعروفين.

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عبد الله حمدوك

وأعلن نائب رئيس الحزب مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم في تصريحات صحفية أعقبت الاجتماع اختيار عبد الله حمدوك وزيراً للمالية، خلفا لمحمد عثمان الركابي، وتلا قائمة بأسماء الوزراء الجدد علاوة على إعلانه تنحية والي الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين وتعيين الفريق شرطة هاشم عثمان الحسين مكانه.

ويمكن تصنيف وزير المالية الجديد عبد الله حمدوك من التكنوقراط حيث يعد أحد الكفاءات السودانية المعروفة بالأمم المتحدة كما عمل بالعديد من المنظمات الإقليمية وبنك التنمية الإفريقي بجانب منظمة العمل الدولية واختير في العام 2016 بواسطة أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون للعمل في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ومقرها أديس أبابا، ويشغل حاليا فيها منصب السكرتير التنفيذي.

وغاب عن التشكيل الوزاري رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي بعد أن الغيت وزارة الاستثمار فيما جرى تعيين خضر محمد قسم السيد وزيراً للكهرباء والري والموارد المائية وهي الوزارة التي كان يتولاها معتز موسى الذي انتقل الى رئاسة مجلس الوزراء القومي.

وتم دمج وزارتي المعادن والنفط والغاز ليكون على رأسها أزهري عبد القادر، بينما احتفظ كل من وزير الدفاع عوض بن عوف ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد وفضل عبد الله فضل الوزير برئاسة الجمهورية بذات الحقائب.

كما أبقي التعديل على احمد سعد عمر في رئاسة مجلس الوزراء، وحامد ممتاز بديوان الحكم الاتحادي، بجانب وزير العدل محمد أحمد سالم.

واختيرت مشاعر الدولب وزيراً للتربية والتعليم العام، سمية أبو كشوة للضمان والتنمية الاجتماعية.

وفيما يلي حصة القوى المشاركة في الحكومة نقل التشكيل الوزاري أحمد بلال عثمان الى وزارة الداخلية خلفا لابراهيم محمود الذي غادر التشكيل الوزاري، وتولى بشارة جمعة أرو مقعد بلال في وزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات ما يعني أيضا الغاء وزارة الاتصالات.

وانتقل حاتم السر لوزارة النقل والتنمية العمرانية بعد دمج وزارة التجارة التي كان يتقلدها مع الصناعة وايكالها لموسى كرامة، وسمى التعديل حسب النبي موسى وزيراً للزراعة والغابات

واختير الصادق الهادي لوزارة التعليم العالي ومحمد أبو زيد مصطفى وزيراً للصحة، بديلا لبحر إدريس الذي انتقل لوزارة للعمل والتنمية البشرية.

واعتمد المكتب القيادي حاتم حسن بخيت وأم سلمة محمد أحمد وزارء دولة برئاسة الجمهورية، أبو القاسم إمام الحاج وتابيتا بطرس وزراء دولة بديوان الحكم الاتحادي، موسى محمد مادبو وزير دولة بالداخلية ، أسامة فيصل وسيد علي وزراء دولة بالخارجية، وسمى محمود أبكر دقدق وزير دولة بوزراة العدل، وناجي شريف وزير دولة بالمالية الى جانب طارق شلبي.

وقال مساعد البشير إن “الوزراء الجدد سيؤدون القسم بالقصر الجمهوري، مساء الجمعة، فيما يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأول يوم الأحد المقبل".



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