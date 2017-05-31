إغتيال جندي بـ(يوناميد) ونهب سيارته وسط عاصمة جنوب دارفور

نيالا 31 مايو 2017- قتل مسلحون مجهولو الهوية، الأربعاء، جنديا يتبع لقوات البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بالمنطقة الصناعية وسط مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور ولاذوا بالفرار بعد الإستيلاء على سيارته.

صورة لضباط من بعثة اليوناميد - رويترز

ولم يصدر عن البعثة التي تتخذ من الفاشر بولاية شمال دارفور مقرا، أي تعليق على الحادثة.

وقال مصدر مسؤول بالبعثة فضل حجب اسمه لـ ( سودان تربيون ) ان مجموعة مسلحة أطلقت اعيرة نارية كثيفة علي جندي نيجيري الجنسية يعمل ضمن قوات بعثة اليوناميد بالولاية اثناء تواجده بالمنطقة الصناعية لشراء بعض قطع الغيار ، وأصيب بجروح، حبث تم إسعافه بواسطة المواطنين الي مستشفي نيالا لكنه فارق الحياة فور وصوله المستشفى.

واضاف المصدر " المسلحون أطلقوا النار رغم استسلام الجندي النيجيري برفع يديه الا أن الجناة لم يرحموه".

وأوضح انهم نهبوا سيارته ولاذوا بالفرار مرجحا أن تكون مضايقة البعثة وإجبارها علي مغادرة دارفور، سببا للهجوم على الجندي.

وقال شهود عيان ان ثلاثة مسلحين هددوا القتيل حوالي الساعة الثانية ظهرا، وأجبروه علي ترك السيارة ،كما أطلقوا عليه النار ، الأمر الذي أشاع الخوف والذعر وسط المواطنين .

وسبق ان تعرضت قوات بعثة اليوناميد بولاية جنوب دارفور، للعديد من عمليات القتل والنهب على يد مجموعات مسلحة اضطرت معها البعثة الي الدخول في اشتباكات عنيفة مع المسلحين لحماية منسوبيها.