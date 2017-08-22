إغتيال نظامي بـ(الدعم السريع) وجرح 3 آخرين على الحدود مع تشاد

الجنينة 22 أغسطس 2017- اغتالت مجموعة مسلحة تعمل في التهريب، أحد منسوبي قوات (الدعم السريع) وجرح في ذات الحادث ثلاث آخرين، عى الحدود السودانية التشادية.

وقالت مصادر موثوقة لـ(سودان تربيون) إن الحادثة وقعت مساء الثلاثاء، منطقة (ادكونج) الحدودية التابعة لولاية غرب دارفور ،بعد مطاردة القوة لعربة رباعية الدفع كانت محملة بالوقود في طريقها الى تشاد.

وأشارت الى أن الملازم أول بقوات الدعم السريع حماد ابوكزيمة ، قتل على الفور، بينما جرح ثلاثة آخرين بينهم ملازم أول.

وتنشط حركة التهريب في هذه المناطق علي طول الحدود البالغة 700 كلم،حيث يتم تهريب السكر والوقود والدقديق والزيت الي تشاد.