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إغلاق جامعة الدلنج بعد احتجاجات على مقتل طالبين وعسكري

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الخرطوم/ كادقلي 12 يناير 2018 ـ اضطر مجلس عمداء جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان، الجمعة، إلى إغلاق الجامعة لأجل غير مسمى، بعد مظاهرات للطلاب أدت إلى حرق مرافق بالجامعة، احتجاجا على مقتل طالب وطالبة على يد عسكري يوم الخميس.

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حريق في قاعة بجامعة الدلنج إثر احتجاجات للطلاب ـ الجمعة 12 يناير 2018

وأطلق عسكري يتبع للفرقة (22) بابنوسة، الكتيبة (401)، الرصاص من بندقيته الآلية على طالب وطالبة داخل كلية التربية البدنية بجامعة الدلنج وأرداهما قتيلين قبل أن ينتحر، وأكدت الجامعة أن الحادث "فردي".

وأصدر مجلس عمداء جامعة الدلنج بولاية جنوب كردفان، يوم الجمعة، قرارا إداريا بإغلاق جميع كليات الجامعة عدا كلية الطب والعلوم الصحية.

وجاء القرار بعد اجتماع طارئ أعقب خروج مفاجئ لطلاب الجامعة في تظاهرات وهتافات وحرق لبعض القاعات الدراسية والمرافق الحيوية.

واتهم بيان لمجلس عمداء جامعة الدلنج جهات خارج الجامعة لم يسمها بدفع الطلاب للتظاهر والتخريب.

وأشار إلى فشل كل المحاولات لإثناء الطلاب عن هذا "السلوك الرامي لزعزعة الدراسة واستقرار الجامعة"، وأكد أن الإغلاق الى أجل غير مسمى بهدف المحافظة على أرواح الطلاب وممتلكات الجامعة.

وكانت إدارة الجامعة قد ناشدت في بيان مساء الخميس، الطلاب إلى ضبط النفس باعتبار أن الحادث فردي ودخيل، وأكدت مواصلة الدراسة والامتحانات يوم 14 يناير.



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