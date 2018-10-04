إقتحام صحيفة (مصادر) والأمن السوداني يصادر (الجريدة) و(التيار)

الخرطوم 4 أكتوبر 2018 ـ قال رئيس تحرير صحيفة "مصادر" بالسودان إن مقر الصحيفة تعرض لحادث "إقتحام" مساء الأربعاء، بينما صادر جهاز الأمن، صباح الخميس، نسخ صحيفتي "الجريدة" و"التيار" من المطبعة من دون إبداء أسباب.
- صحفيون يحتجون على تعديلات قانون الصحافة..الأربعاء 15 نوفمبر 2017
وكتب ناشر ورئيس تحرير صحيفة "مصادر" عباد الماجد عبد الحميد على حسابه في (فيسبوك): "فوجئنا في صحيفة مصادر مساء اليوم بإقتحام ثلاثة أشخاص لمقر الصحيفة يبحثون عن رئيس التحرير".
وقال عبد الحميد إن المقتحمين "أحدثوا جلبة وضوضاء وهددوا بتكسير أجهزة الكمبيوتر والمعدات الفنية بالصحيفة".
وأشار إلى تقييد الصحيفة بلاغا بالواقعة على أن توافي الرأي العام بتفاصيل "هذا التهديد الغريب للصحف في مقارها والصحفيين في أنفسهم وأرواحهم".
وفي يوليو 2014 اعتدى مسلحون على ناشر ورئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني وأوسعوه ضربا حتى أغمي عليه، واستولوا على حاسوبه الشخصي، ونقل ميرغني على إثر ذلك للمستشفى.
في سياق متصل عاقب جهاز الأمن والمخابرات صحيفتي "الجريدة" و"التيار" بمصادرة النسخ المطبوعة صباح الخميس.
وتوقع رئيس تحرير "الجريدة" أشرف عبد العزيز لـ "سودان تربيون" أن يكون سبب المصادرة مشاركته ورئيس تحرير "التيار" في اجتماع مع السفراء الأوروبيين والقائم بالأعمال الأميركي.
واستدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم جان ميشيل ديموند، وتقلت إليه رفضها للاجتماع مع مجموعة من الصحفيين السودانيين.
وتعمد السلطات الأمنية في السودان إلى مصادرة الصحف التي تتجاوز ما تعتبره "خطوطا حمراء" كعقوبة بأثر رجعي تؤثر على الصحف ماديا ومعنويا.
أخر الآراءمن أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)
"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)
آخرون في الطريق 2018-10-01 17:44:21 كتب : محمد عتيق لحركة الإسلام السياسي معتقدين أساسيين في ايديولوجيتها : عدم الإيمان بالدوله ، فالوطن عندها هو الاسلام والإسلام هو الوطن (أينما يكون الإسلام نكون) ، ورفض الملكية العامة رفضاً مطلقاً وليس فقط (...)
المزيد