 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 8 كانون الأول (ديسمبر) 2018

إنجلاء أزمة 10 معدنين عالقين داخل منجم شمال السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 ديسمبر 2018 - قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن فرقا مشتركة من الدفاع المدني والشركة نجحت السبت في انقاذ 10 معدنين كانوا عالقين داخل منجم منذ الخميس بولاية نهر النيل شمال البلاد.

JPEG - 24.7 كيلوبايت
التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وأكد بيان لمكتب الشركة الإعلامي إن المعدنين بحالة جيدة بعد إخراجهم واخضاعهم لفحوصات طبية.

وأدى الحادث الذي وقع بمنطقة (قبقبة) في ولاية نهر النيل الى وفاة ثلاث من المنقبين وإصابة ثلاثة آخرين بعد انهيار المنجم على 16 معدنا يوم الخميس الماضي.

وقال معتمد محلية أبو حمد، عبدالعال خرساني، لـ "الشروق"، إنه وبعد جهود جبارة من قوات الدفاع المدني والسلطات المختصة بالمحلية والولاية تكللت بالنجاح وإخراج كل المحتجزين داخل البئر بسلام فجر يوم السبت، مبيناً أن محاولات الإنقاذ استمرت لنحو 20 ساعة.

وأفاد أن الناجين هم عبد الباقي ادم، وجوتات جاد الرب، وازيرق محمد عبد الله، مهدي سالم، النزير الخير، والفاتح عبد الله، فخري الحاح، والحاج حامد سالم، وعبد الرافع مهدي، ومحمد احمد عبد النبي، ابوبكر حامد عيسى.

وأشار بأن الموت غيب خلال انهيار المنجم كلاً من، محمد منهل عتيرب، وابراهيم عبدالله، وعبدالواحد السماني.

وأرجع خرساني تكرار حوادث انهيار مناجم الذهب في مواقع التعدين إلى ضعف التقديرات الفنية والجيولوجية لدى بعض المعدنين في فتح مسارات الآبار، وكيفية سبل تأمينها من المخاطر المحتملة.

وقال إن افتقار الكثيرين منهم للخبرة والدراية الكافية بطرق وأساليب العمل فيها، خاصة وأن بعضها يصل إلى أعماق بعيدة تعتبر من مسببات الانهيار.

وتُشير إحصائية غير رسمية، إلى أن مناجم الذهب قد انهارت فوق رؤوس ما يقارب الـ 150 معدَناً بالولايات التي يوجد بها تعدين أهلي، وتستخدم في عمليات انتشال الجثامين آليات المعدنين، وتصل أعماق بعض مناجم التعدين العشوائي إلى مسافات بعيدة داخل الأرض بحثاً عن الذهب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في الحالة البسطامية (2-2) 2018-12-06 19:38:05 بقلم : السر سيد أحمد الداخل أولى بالمعروف في تصريحاته الاخيرة أشار وزير البترول والمعادن أزهري عبدالقادر الى ان السودان موعود بطفرة نفطية جديدة وحث الشركات الاجنبية على أحتلال مقعدها مبكرا مضيفا ان تحسن أسعار النفط (...)

جامعة الخرطوم : الزخم النرجسي و بنية وعي الخلوة 2018-12-05 22:57:18 محمد عثمان (دريج) ثلاث حقائق لابد من الإشارة إليها في مستهل هذه الكتابة: حقيقة أولى: لجامعة الخرطوم دور رائد في تأهيل كادر يمتلك أدوات "معرفية" وعملية "متقدمة" نوعاً ما ساهمت في انخراط الكادر في الشئون الحياتية المختلفة (...)

في الحالة البسطامية (1- 2) 2018-12-05 13:22:44 بقلم : السر سيد أحمد هموم نفطية عندما يلتقي مصدرو النفط من داخل وخارج أوبك يوم غد الخميس في فيينا فأن تركيزهم والعالم معهم سيكون على قضيتين: الى أي مدى يمكن للقرارات التي ستتخذ تحديدا فيما يخص خفض الانتاج أن تسهم في (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.