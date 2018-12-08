إنجلاء أزمة 10 معدنين عالقين داخل منجم شمال السودان

الخرطوم 8 ديسمبر 2018 - قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن فرقا مشتركة من الدفاع المدني والشركة نجحت السبت في انقاذ 10 معدنين كانوا عالقين داخل منجم منذ الخميس بولاية نهر النيل شمال البلاد.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

وأكد بيان لمكتب الشركة الإعلامي إن المعدنين بحالة جيدة بعد إخراجهم واخضاعهم لفحوصات طبية.

وأدى الحادث الذي وقع بمنطقة (قبقبة) في ولاية نهر النيل الى وفاة ثلاث من المنقبين وإصابة ثلاثة آخرين بعد انهيار المنجم على 16 معدنا يوم الخميس الماضي.

وقال معتمد محلية أبو حمد، عبدالعال خرساني، لـ "الشروق"، إنه وبعد جهود جبارة من قوات الدفاع المدني والسلطات المختصة بالمحلية والولاية تكللت بالنجاح وإخراج كل المحتجزين داخل البئر بسلام فجر يوم السبت، مبيناً أن محاولات الإنقاذ استمرت لنحو 20 ساعة.

وأفاد أن الناجين هم عبد الباقي ادم، وجوتات جاد الرب، وازيرق محمد عبد الله، مهدي سالم، النزير الخير، والفاتح عبد الله، فخري الحاح، والحاج حامد سالم، وعبد الرافع مهدي، ومحمد احمد عبد النبي، ابوبكر حامد عيسى.

وأشار بأن الموت غيب خلال انهيار المنجم كلاً من، محمد منهل عتيرب، وابراهيم عبدالله، وعبدالواحد السماني.

وأرجع خرساني تكرار حوادث انهيار مناجم الذهب في مواقع التعدين إلى ضعف التقديرات الفنية والجيولوجية لدى بعض المعدنين في فتح مسارات الآبار، وكيفية سبل تأمينها من المخاطر المحتملة.

وقال إن افتقار الكثيرين منهم للخبرة والدراية الكافية بطرق وأساليب العمل فيها، خاصة وأن بعضها يصل إلى أعماق بعيدة تعتبر من مسببات الانهيار.

وتُشير إحصائية غير رسمية، إلى أن مناجم الذهب قد انهارت فوق رؤوس ما يقارب الـ 150 معدَناً بالولايات التي يوجد بها تعدين أهلي، وتستخدم في عمليات انتشال الجثامين آليات المعدنين، وتصل أعماق بعض مناجم التعدين العشوائي إلى مسافات بعيدة داخل الأرض بحثاً عن الذهب.