إنطلاق مشاورات بين السودان ورومانيا في الخرطوم

الخرطوم 11 نوفمبر 2018 ـ انطلقت بوزارة الخارجية السودانية، الأحد، اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان ورومانيا، واتفق الطرفان على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وترقية العلاقات في شتى المجالات.

وزير الدولة بالخارجبة أسامة فيصل

وترأس الجانب السوداني السفيرة إلهام أحمد إبراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية والتعاون الدولي، بينما ترأس الوفد الروماني السفير رادو قابريال سافتا مدير عام إدارة الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الرومانية.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى بحث العلاقات في الجوانب السياسية والاقتصادية، فضلا عن التعاون المشترك في مجالات الزراعة والاتصالات والتعليم العالي.

كما تطرق الطرفان إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود السودان في إقرار اتفاق السلام بين الفرقاء في دولة جنوب السودان ومبادرة اتفاقية سلام أفريقيا الوسطى حيث ثمن الجانب الروماني هذه الجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار الإقليم.

والتقى وزير الدولة بوزارة الخارجية السوداني أسامة فيصل الوفد الروماني الزائر للبلاد في إطار انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات والزراعة.