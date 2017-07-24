إنعقاد إجتماعات اللجنة الوزارية السودانية السعودية بجدة الأربعاء

الخرطوم 24 يوليو 2017- تلتئم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يومي الأربعاء والخميس، المقبلين اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة السودانية ـ السعودية.
- ختام إجتماعات اللجنة الوزارية السعودية بالخرطوم "سونا"
ويرأس الجانب السودانى وزير الزراعة عبداللطيف أحمد محمد عجيمى بينما يرأس الجانب السعودي وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وزار الرئيس السوداني، عمر البشير الثلاثاء الماضية المملكة العربية السعودية وأجري مباحثات مع العاهل السعودي وولي العهد السعودي إتفقا من خلالها على العمل المشترك من أجل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح صحفي، الإثنين إنه سيتم خلال هذه الدورة بحث موضوعات التعاون الثنائي في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية خاصة في مجالات السدود والمياه والكهرباء والثروة الحيوانية والصحة والتعليم وغيرها من المجالات.
واضاف "سيتزامن مع اجتماعات هذه اللجنة عقد ملتقى رجال الأعمال السوداني السعودي، حيث يشهد حضور الشيخ صالح الكامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ، ورئيس الجانب السعودي لمجلس رجال الأعمال المشترك من الجانب السعودي ، ومن الجانب السودانى يشهد حضور اسامة فيصل وزير الدولة بوزارة الاستثمار وسعود البرير رئيس الجانب السوداني لمجلس رجال الأعمال المشترك".
يذكر أن وفد السودان المشارك في هذه الاجتماعات يضم ممثلين من وزارة الخارجية ،الزراعة ،التعاون الدولي وخلافها من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
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