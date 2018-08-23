إنعقاد اللجنة الأمنية بين السودان وجنوب السودان بعد أيام

الخرطوم 23 أغسطس 2018 ـ أعلن ميان دوت سفير دولة جنوب السودان في الخرطوم، عن انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان عقب عيد الأضحي.
- سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت ـ صورة من شبكة الشروق
وأشاد السفير في تصريحات صحفية عقب تقديمة تهاني العيد للرئيس السوداني عمر البشير بالقصر الجمهوري، الأربعاء، ضمن السفراء المعتمدين لدى السودان، بجهود الحكومة في التوصل لاتفاق سلام بين الفرقاء في جنوب السودان.
وأشار الى أن العلاقات بين السودان ودولة الجنوب شهدت الفترة الماضية تطورا ملحوظا خاصة بعد استضافة الخرطوم للفرقاء الجنوبيين، مضيفا أنه سيتم فتح المعابر قريبا.
وتقدم ميان دوت، بالتهنئة للقيادة السودانية بمناسبة عيد الأضحى معربا عن أمله فى ان يتحقق السلام والاستقرار في دولتي السودان وجنوب السودان.
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