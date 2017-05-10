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(إيساف) تعتزم تنفيذ تمرين بالخرطوم خلال نوفمبر المقبل

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الخرطوم 10 مايو 2017- أعلن مدير سكرتارية قوات طوارئ شرق أفريقيا (إيساف)،عبدالله عمر، عن ترتيبات تجرى لإجراء تمرين "حفظ السلام متعدد الأقطاب"، في الخرطوم خلال نوفمبر المقبل.

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وزير الدولة بالدفاع يلتقي مدير سكرتارية (ايساف)

وتتكون(ايساف) التي بدأ تشكيلها منذ أبريل 2015 من قوات تتبع لبلدان الإقليم الشرقي لأفريقيا المعروفة بدول شرق ووسط أفريقيا، وتم تكوينها وفقا لنص بروتوكول مجلس السلم والأمن الأفريقي، وهي ضمن خمس قوى عسكرية تمثل أقاليم جغرافية أفريقية، تعمل منفردة أو ضمن قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام.

وبحث مدير سكرتارية (ايساف ) الذي يزور الخرطوم للمرة الأولى مع وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق الركن على محمد سالم ، لأربعاء،مشروعات القوات في الفترة القادمة.

وأوضح عبدالله عمر أن زيارته تأتي في إطار التفاكر، وحشد جهود الدول الأعضاء لدعم برامج المنظمة ومشروعاتها، وتأكيد التزاماتها السياسية والمالية تجاه المنظمة.

وأضاف " الغرض كذلك الإطمئنان على الترتيبات التي تجرى لتمرين حفظ السلام متعدد الأقطاب، الذي سيقام في الخرطوم في شهر نوفمبر القادم"،مشيداً بجهود السودان وموقفه الداعم والمساند للمنظمة و برامجها.

وأكد وزير الدولة بالدفاع في تصريح صحفي عقب اللقاء وقوف السودان ودعمه لكافة برامج (إيساف)،مشيدا بجهودها الرامية لصيانة الأمن والاستقرار في الإقليم والمنطقة.

وكانت قوات شرق أفريقيا (إيساف) أعلنت في ديسمبر 2015 من الخرطوم، جاهزية 5 ألاف جندي يتبعون لها للانتشار متى ما طلب منهم ذلك، والتدخل والتعامل مع الأحداث لحفظ ودعم عملية السلام بالمنطقة في أي وقت.

وأنشأت قوات (ايساف) بقرار من الاتحاد الأفريقي في 2004 بأديس أبابا، وتعمل تحت مظلته وتتكون من ثلاثة مكونات "العسكري والشرطي والمدني"، وهي جزء من قوات أفريقيا الاحتياطية.



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