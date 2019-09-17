 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 17 أيلول (سبتمبر) 2019

إيطاليا تمول مشروعات لمكافحة سوء التغذية في السودان بـ 1.5 مليون يورو

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 سبتمبر 2019- وقعت الحكومة الايطالية ومنظمة الصحة العالمية في الخرطوم اتفاقية فنية لتعزيز استشارات التغذية والرعاية الصحية، ومكافحة سوء التغذية بما قيمته 1.5 مليون يورو.

JPEG - 50.5 كيلوبايت
دعم ايطالي لمشروعات التغذية في السودان بـ 1.5 مليون يورو

وتمت الموافقة على هذا المشروع في يوليو 2019 بتمويل من منظمة التعاون الإيطالي، حيث تولى سفير ايطاليا في الخرطوم فابريزيو لوباسو الإمضاء على الاتفاقية بجانب عماد الدين إسماعيل، إنابة عن منظمة الصحة العالمية.

وبحسب تصريح عن السفارة في الخرطوم تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء ، فإن المشروع يركز على تعزيز استشارات التغذية والممارسات على مستوى الرعاية الصحية الأولية للتقليل من اعاقة النمو في ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، والخرطوم.

وتبلغ ميزانية المشروع 1.5 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات مع تعزيز الرصد ونظم المراقبة لدعم خطة وزارة الصحة الاتحادية.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن بلاده تلعب دورا هاما في مكافحة سوء التغذية في البلاد وان جهودها متوافقة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتغذية في السودان.

وتتطلب حالة انعدام الأمن الغذائي استجابة واسعة النطاق من النظام الصحي لمعالجة سوء التغذية الحاد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تعزيز الحق في الوصول إلى الأغذية المتنوعة ونوعية الطعام المغذي للأطفال لمنع سوء التغذية في الفئات والمجتمعات الضعيفة.

كما يساهم المشروع في تعزيز قدرات موظفي وزارة الصحة من خلال التقنية والتوجيه وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والتدريب ودعم البنية التحتية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

نقاد الحكومة 2019-09-15 23:06:00 بقلم : محمد عتيق لم ننس أو نهمل تهنئة الصديق فيصل محمد صالح ، أو بالأحرى تهنئة وزارة الثقافة والإعلام بجلوسه على سدتها ، الاكفأ لها طوال تاريخها ؛ فإذا كان فيمن تولوها سياسيون كبار ، أو مهنيون اذكياء أو إعلاميون مقتدرون (...)

كيف نتعامل مع مؤسسات حكومة الحكم المدني في الفترة الانتقالية 2019-09-13 20:55:20 بقلم : د. امجد فريد الطيب يستنكر البعض على تجمع المهنيين وغيره من القوى التي شاركت في عملية الثورة دعوتها لتنظيم احتجاجات من أجل الضغط لتطبيق قرارات معينة او طرح أعتراضها على قرارات وتوجهات أخرى. ويمضي هذا الاستنكار (...)

مجلس الوزراء والتعامل مع كادر الدولة الإخواني 2019-09-12 13:55:34 صلاح شعيب الكل يعلم أننا ورثنا جهازاً للخدمة العامة تديره كوادر الحركة الإسلامية، وبعض النفعيين، لمدى ثلاثة عقود. فضلا عن ذلك فإن هذه الكوادر تتمدد في كل مجالات القطاع الخاص بلا أدنى منافسة. إذ يسيطرون على التجارة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.