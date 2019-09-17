الخرطوم 17 سبتمبر 2019- وقعت الحكومة الايطالية ومنظمة الصحة العالمية في الخرطوم اتفاقية فنية لتعزيز استشارات التغذية والرعاية الصحية، ومكافحة سوء التغذية بما قيمته 1.5 مليون يورو.

دعم ايطالي لمشروعات التغذية في السودان بـ 1.5 مليون يورو

وتمت الموافقة على هذا المشروع في يوليو 2019 بتمويل من منظمة التعاون الإيطالي، حيث تولى سفير ايطاليا في الخرطوم فابريزيو لوباسو الإمضاء على الاتفاقية بجانب عماد الدين إسماعيل، إنابة عن منظمة الصحة العالمية.

وبحسب تصريح عن السفارة في الخرطوم تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء ، فإن المشروع يركز على تعزيز استشارات التغذية والممارسات على مستوى الرعاية الصحية الأولية للتقليل من اعاقة النمو في ولايات البحر الأحمر، كسلا، القضارف، والخرطوم.

وتبلغ ميزانية المشروع 1.5 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات مع تعزيز الرصد ونظم المراقبة لدعم خطة وزارة الصحة الاتحادية.

وأشار السفير الإيطالي إلى أن بلاده تلعب دورا هاما في مكافحة سوء التغذية في البلاد وان جهودها متوافقة مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للتغذية في السودان.

وتتطلب حالة انعدام الأمن الغذائي استجابة واسعة النطاق من النظام الصحي لمعالجة سوء التغذية الحاد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تعزيز الحق في الوصول إلى الأغذية المتنوعة ونوعية الطعام المغذي للأطفال لمنع سوء التغذية في الفئات والمجتمعات الضعيفة.

كما يساهم المشروع في تعزيز قدرات موظفي وزارة الصحة من خلال التقنية والتوجيه وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية والتدريب ودعم البنية التحتية.