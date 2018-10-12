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(إيقاد): اجتماع مرتقب لفرقاء جنوب السودان بالخرطوم

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الخرطوم 12 أكتوبر 2018 ـ قالت هيئة "إيقاد" إن اجتماعا مرتقبا سيعقد بالخرطوم في 22 أكتوبر الحالي يضم فرقاء جنوب السودان والهيئة والوساطة السودانية للنظر في المسائل التي تم الاتفاق عليها.

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مراسم توقيع اتفاق سلام جنوب السودان ـ الخرطوم سبتمبر 2018

وأبلغ رئيس مكتبي الإيقاد بالخرطوم وجوبا السفير أبو زيد الحسن المركز السوداني للخدمات الصحفية، الجمعة، بتكوين آليات ولجان من جميع الأطراف الجنوبية الموقعة على اتفاقية السلام.

وكشف الحسن عن زيارة وفد للإيقاد إلى جوبا لتقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ الاتفاقية، موضحا أن الوفد سيشرف على تلك اللجان وتقديم المساعدة المطلوبة لتنفيذ الإتفاقية.

وتشمل اللجان: اللجنة العليا لتنفيذ اتفاقية السلام ولجنة صياغة الدستور ولجنة الترتيبات الأمنية.

واستضافت الخرطوم منذ أواخر يونيو الماضي مفاوضات بين فرقاء جنوب السودان انتهت إلى توقيع اتفاق الترتيبات الأمنية واتفاق قسمة السلطة، ومن ثم توقيع الاتفاق النهائي في سبتمبر الماضي.

الخرطوم: نضع اللمسات الأخيرة لفتح المعابر مع جنوب السودان

إلى ذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، عن إقتراب إفتتاح المعابر الحدودية الثلاثة مع دولة جنوب السودان، مبينة أن العمل في معبر "جودة" بولاية النيل الأبيض وصل نهاياته.

وقال الوزير موسى كرامة للمركز المقرب من السلطات الحكومية إن الحكومة تعمل مع سلطات جنوب السودان لوضع اللمسات النهائية لإفتتاح (3) معابر حدودية.

وأشار كرامة إلى أن الحكومة في انتظار بدء واستكمال مطلوبات إنفاذ الاتفاقية التي وقعت بين الأطراف الجنوبية تحت رعاية الوساطة السودانية والإيقاد.

وذكر أن تنشيط تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان سيسهم في زيادة الميزان التجاري، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإقامة منطقة حرة على الحدود لتبادل المنافع والمصالح في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الحدودية.



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