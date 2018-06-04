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(إيقاد) تحدد 30 يونيو موعدا للقاء كير ومشار

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جوبا 4 يونيو 2018 ـ حددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) 30 يونيو كموعد نهائي للمحادثات المباشرة بين الزعيمين المتحاربين في جنوب السودان الرئيس سلفا كير وزعيم التمرد رياك مشار.

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سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016

وخلال جلسة مجلس وزراء الإيقاد غير العادية التي عقدت في إثيوبيا الجمعة قال وزراء الشؤون الخارجية من الدول الأعضاء في الهيئة إن كير ومشار يجب أن يحلا خلافاتهما من أجل مصلحة مواطني البلاد.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه تم تكليف وزراء الشؤون الخارجية بالتشاور مع رؤساء الدول من أجل تسريع المحادثات المباشرة بين كير ومشار قبل انعقاد اجتماع الاتحاد الأفريقي الحادي والثلاثين.

وأردف البيان " جمعية الإيقاد لرؤساء الدول والحكومات ستجري مشاورات مع أعضاء الجمعية بشأن عقد قمة غير عادية وترتيب لقاء وجهًا لوجه بين رئيس حكومة جنوب السودان وقائد حركة التمرد الرئيسية رياك مشار قبل انعقاد القمة الـ 31 في 1-2 يوليو 2018 في نواكشوط، موريتانيا".

وتأسف وزراء الإيقاد لعدم احترام الجهات الفاعلة الرئيسية الجهود المبذولة لحل نزاع جنوب السودان، بما في ذلك اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015 بشأن وقف الأعمال العدائية.

وأشار البيان إلى أن "مجلس وزراء الإيقاد يحث جميع الأطراف في جنوب السودان على انتهاز هذه الفرصة للتفاوض بحسن نية وتقديم تنازلات حقيقية بشأن القضايا المعلقة".

وينزلق جنوب السودان في حرب أهلية منذ ديسمبر 2013، أي بعد عامين تقريباً من استقلاله عن السودان، بعد تطور الخلاف بين الرئيس كير ونائبه حينها مشار إلى مواجهة عسكرية.

وقتل عشرات الآلاف بين القوات الموالية لكير والقوات الموالية لمشار. كما ترك الصراع ربع سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة إما نازحين أو كلاجئين في البلدان المجاورة.



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