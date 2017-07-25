(إيقاد) تدعو إلى تضافر الجهود لاستعادة السلام في جنوب السودان

جوبا 25 يوليو 2017- بدأ مجلس الوزراء التابع للهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (الإيقاد) الاثنين، مراجعة التقدم الذى تم احرازه والتشاور حول سبل تنشيط عملية السلام فى جنوب السودان .

اجتماع ايقاد في اديس أبابا

وجدد الاجتماع الذي يعقد في العاصمة جوبا دعوات إلى جميع الأطراف المتحاربة لدعم عملية تنشيط اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015.

وخلال افتتاح الدورة الاستثنائية ال58 لاجتماع الكتلة الاقليمية، اكد رئيس مجلس وزراء الإيقاد، وزير خارجية اثيوبيا، وركنيه جيبيهو على ضرورة أجراء عملية ملائمة وشاملة وقابلة للحياة في الدولة التي تنهكها الحرب الأهلية .

وتعهد مجلس الوزراء بتداول عملية السلام في جنوب السودان والمنتدى المزمع عقده على مستوى رفيع مع مختلف أصحاب المصلحة، بمن فيهم ممثلو المجتمع الدولي والمنظمات الدينية والشخصيات البارزة والشباب والنساء والمجتمع المدني.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم أعضاء المجلس بدعوة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير قبل الانتهاء من أعمالهم .

وكذلك من المتوقع ان يطلع رئيس اللجنة المشتركة لرصد وتقييم عملية السلام في جنوب السودان فستوس موغاى ووزير خارجية جنوب السودان دينق الور كول والمبعوث الخاص للايقاد الى جنوب السودان مجلس وزراء الإيقاد على الوضع الحالى فى جنوب السودان.

وفى الشهر الماضى دعا زعماء الايقاد فى اجتماع عقد فى اديس ابابا الى تنشيط اتفاق سلام جنوب السودان 2015 قائلا ان اتفاق السلام هو الحل السياسى الوحيد للبلاد للخروج من أزمتها .

وكان رئيس الوزراء الاثيوبى هايلي ماريام ديسالين رأس القمة الاستثنائية التى عقدتها الايقاد وحضرها رئيسا السودان واوغندا والنائب الاول لرئيس جنوب السودان ورئيس وزراء الصومال بجانب وزراء خارجية كينيا وجيبوتى.

ورحب قادة الهيئة الحكومية بإعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد في جنوب السودان، ودعوا الرئيس كير إلى متابعة التنفيذ الصارم لوقف إطلاق النار.

كما حثت القمة كير على ضمان احترام قادته الميدانيين لوقف اطلاق النار، واتخاذ اجراءات سريعة ضد من ينتهكون قراره.

ورحب الزعماء أيضا بإطلاق الرئيس كير للحوار الوطني في 22 مايو وحثوا حكومة الوحدة على جعل العملية شاملة ووشفافة .

وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013 عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه حينها رياك مشار بتهمة التآمر عليه.

وقتل عشرات الالاف من الاشخاص وشرد ما يقرب من مليوني شخص في اسوأ اعمال عنف شهدتها جنوب السودان منذ ان انفصل عن السودان في العام 2011.