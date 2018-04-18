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(إيقاد) ترجئ استئناف منتدى تنشيط سلام جنوب السودان

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جوبا 18 أبريل 2018- أعلنت اللجنة المشتركة للرصدوالتقييم في جنوب السودان الثلاثاء تأجيل منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى الذي تنظمه الإيقاد إلى أجل غير مسمى.

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منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في قاعة الاتحاد الأفريقي بأديس بابا

وفي مارس الماضي وافق مجلس وزراء الإيقاد على استئناف المرحلة الثانية من منتدى تنشيط السلام في 26 أبريل. كما تقرر أن يعقد المبعوث الخاص مشاورات مع أطراف العملية وأصحاب المصلحة من أجل تضييق الفجوة بشأن ترتيبات الحكم والقضايا الأمنية.

وفي اجتماع عقده في جوبا الثلاثاء ابلغ المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية إلى جنوب السودان إسماعيل ويس اللجنة المشتركة للرصدوالتقييم بتأجيل العملية.

وقال البيان المقتضب "سيتم إبلاغ مكتب رئيس مجلس وزراء الإيقاد بالتواريخ الجديدة في الموعد المحدد ".

والتقي اسماعيل ويس الثلاثاء 17 أبريل ، أي قبل تسعة أيام من استئناف المنتدى المقرر، أصحاب المصلحة في المجتمع المدني للتشاور بشأن المنتدى.

يُشار أن حكومة جوبا هددت بإجراء انتخابات عامة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في حين طالب زعيم المعارضة المسلحة الرئيسية في البلاد رياك مشار السماح له بالمشاركة في المنتدى.

ولا يزال هناك اختلاف كبير بين الأطراف حول قضية الحكم خاصة تكوين الحكومة الانتقالية وهيكلها، بجانب عدد وحجم الولايات وتشكيل البرلمان.

وبشأن الترتيبات الأمنية يختلف المشاركون حول الإطار الزمني لإعادة دمج / توحيد القوات والنهج في تشكيل جيش وطني واحد ؛ الأمن لجوبا خلال الفترة الانتقالية ونزع السلاح من المراكز المدنية وتجميع القوات وإصلاح قطاع الأمن أو إنشاء خدمات أمنية جديدة.



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