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(إيقاد) تشيد بنتيجة اجتماع كير ومشار حول تنفيذ السلام

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سلفا كير التقى مشار في جوبا ..الاثنين 9 سبتمبر 2019

جوبا 14 سبتمبر 2019- رحب مبعوث الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) لجنوب السودان إسماعيل ويس بنتيجة اجتماع كير مشار حول تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة، ووصفها بأنها "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح".

وقال ويس في بيان الجمعة "إن الإيقاد سعيدة بالتقدم الإيجابي الذي حققه الزعيمان بشأن تنفيذ "الاتفاقية المنشطة حول حل النزاع في جمهورية جنوب السودان".

وناقش الزعيمان الأربعاء سبل الإسراع بتنفيذ العديد من القضايا قبل تشكيل الحكومة الانتقالية في نوفمبر.

وتطرقت المناقشات إلى الترتيبات الأمنية ومشروع التعديل الدستوري والقوانين الأمنية ونشر السلام وتمويل عملية السلام وكذلك إشراك غير الموقعين على الاتفاقية.

وقال مبعوث الإيقاد إن الاجتماع المباشر الذي "نتج عنه تقدم إلى الأمام بشأن قضايا الترتيبات الأمنية المعلقة " يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى العمل معاً وحده هو الذي يسمح بإنجاز المهام الحرجة المتبقية لعملية التنفيذ.

وأضاف " إن المزاج في جوبا مشجع للغاية ومن الممكن تشكيل حكومة وحدة في نوفمبر 2019".

وجدد الدبلوماسي الجيبوتي دعواته للمجموعات غير الموقعة للانضمام إلى الاتفاقية والمشاركة في "بناء الأمة".

كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم "الزخم الإيجابي" وتقديم الدعم اللازم لإنجاز المهام المهمة المتبقية.



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